Nuwe insigte in 'n verrassende virusverskynsel

Navorsers aan die Universiteit van Maryland in Baltimore County het 'n ongekende ontdekking in die wêreld van virusse gemaak. Met behulp van 'n transmissie-elektronmikroskoop het hulle 'n virus waargeneem wat aan die nek van 'n ander virus vasgeheg is, wat 'n nuwe verskynsel vertoon wat nog nooit voorheen gedokumenteer is nie.

Tradisioneel is dit bekend dat satellietvirusse op hul gasheerorganismes staatmaak en 'n "helper"-virus vir replisering binne selle. Daar word egter verwag dat hierdie twee tipes virusse slegs vir 'n kort tyd in die nabyheid sou wees. Die onlangse bevinding daag hierdie aanname uit, aangesien dit die eerste geval ooit is van 'n satellietvirus wat homself aan 'n helpervirus heg.

Die span navorsers, insluitend kollegas van Washington Universiteit, het hul bevindinge in die Journal of the International Society of Microbial Ecology gepubliseer. Die studie fokus op 'n satellietbakteriofaag, wat 'n virus is wat bakterieselle besmet. Verbasend genoeg het die satellietvirus konsekwente aanhegting aan die nek van die helperbakteriofaag getoon.

Bakteriofage, ook bekend as fage, is ongelooflik volop organismes op aarde, met miljoene van hulle wat in net 'n gram grond gevind word. Beelde wat deur Tagide deCarvalho, die assistent-direkteur van die Kollege vir Natuur- en Wiskundige Wetenskappe aan die Universiteit van Maryland geneem is, het aan die lig gebring dat 80% van die helperbakteriofage satellietvirusse aan hul nekke gehad het. Sommige van die oorblywende helpers het ranke vertoon wat deur satellietvirusse agtergelaat is, soortgelyk aan "bytmerke".

Volgens die navorsers besit die meeste satellietvirusse 'n spesifieke geen wat hulle in staat stel om met 'n sel se genetiese materiaal te integreer nadat hulle binnegekom het. Hierdie integrasie stel die satellietvirus in staat om voort te plant wanneer 'n helpersel daarna binnekom. Soos die gasheersel verdeel, kopieer dit sowel sy eie DNA as die satelliet se DNA.

Wetenskaplikes veronderstel dat die klein virus, bekend as MiniFlayer, die vermoë verloor het om self in selle te repliseer as deel van sy evolusionêre proses. In plaas daarvan het dit 'n slim parasitiese oplossing ontwikkel. MiniFlayer heg aan 'n ander virus, genaamd MindFlayer, deur aan sy nek te heg. Wanneer hulle saam selle binnegaan, gebruik MiniFlayer sy metgesel se genetiese masjinerie om te prolifereer.

Hierdie onvoorsiene virusgedrag het navorsers geïntrigeer, wat hulle aangespoor het om die aanhegtingsproses verder te ondersoek en die voorkoms van hierdie verskynsel te evalueer. Ivan Erill, 'n professor in biologiese wetenskappe en die senior skrywer van die navorsing, het die belangrikheid van die ontdekking beklemtoon en gesê: "Niemand het verwag dat hulle so iets sou doen nie."

Vrae:

V: Wat is 'n satellietvirus?

A: 'n Satellietvirus is 'n tipe virus wat afhanklik is van 'n gasheerorganisme en 'n "helper"-virus vir replikasie binne selle.

V: Wat is bakteriofage?

A: Bakteriofage, ook bekend as fage, is volop organismes wat in bakterieë selle infekteer en repliseer.

V: Wat is die rol van die satellietvirus in hierdie verskynsel?

A: Die satellietvirus heg homself aan 'n helpervirus en gebruik sy genetiese masjinerie vir replikasie.

V: Hoe algemeen is hierdie verskynsel?

A: Verdere navorsing is nodig om die voorkoms van hierdie verskynsel en die voorkoms daarvan in ander virusstelsels te bepaal.

V: Hoe het die navorsers hierdie verskynsel ontdek?

A: Die ontdekking van die satellietvirus was toevallig. Terwyl bakteriofage van omgewingsmonsters geïsoleer is, het die navorsingspan 'n besmette monster ontvang wat MiniFlayer bevat het, wat tot hul merkwaardige bevinding gelei het.