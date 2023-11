Vakuumskommelings in 'n optiese holte verander magnetiese volgorde van materiaal

Navorsers van die Max Planck Instituut vir die Struktuur en Dinamika van Materie (MPSD), Stanford Universiteit en die Universiteit van Pennsylvania het 'n baanbrekende ontdekking op die gebied van materiële fisika gemaak. Hulle het getoon dat die magnetiese toestand van 'n dun materiaal genaamd α-RuCl3 beheer kan word deur dit in 'n optiese holte te plaas. Wat hierdie bevinding besonder opwindend maak, is dat die magnetiese orde uitsluitlik deur die vakuumskommelings in die holte verander kan word, sonder dat intense laserstimulasie nodig is.

Tradisioneel het die verandering van die eienskappe van magnetiese materiale die gebruik van hoë-intensiteit lasers vereis, wat praktiese uitdagings gebied het, insluitend die kwessie van oorverhitting van die materiaal. Die navorsingspan het daarop gemik om alternatiewe metodes te vind om materiaal met lig te beheer, sonder dat intense lasers nodig was. Hul benadering behels die gebruik van 'n optiese holte om die magnetiese eienskappe van α-RuCl3 te verander.

Die navorsers het ontdek dat selfs in 'n oënskynlik donker holte, die materiaal steeds reageer op veranderinge in die elektromagnetiese omgewing. Hierdie kwantummeganiese effek ontstaan ​​omdat, binne die kwantumteorie, die vakuumtoestand nooit werklik leeg is nie. Die fluktuasies van die ligveld in die holte veroorsaak dat ligdeeltjies verskyn en verdwyn, wat gevolglik die materiaal se eienskappe beïnvloed.

Hoofskrywer Emil Viñas Boström verduidelik, "Die optiese holte beperk die elektromagnetiese veld tot 'n baie klein volume, waardeur die effektiewe koppeling tussen die lig en die materiaal verbeter word." Die span se resultate toon dat deur die vakuumfluktuasies van die holte se elektriese veld noukeurig te ontwerp, beduidende veranderinge in 'n materiaal se magnetiese eienskappe kan plaasvind. Hierdie benadering omseil die behoefte aan deurlopende laserdryf en maak nuwe moontlikhede oop vir die beheer van magnetisme in werklike materiale.

Hierdie studie is die eerste wat die vermoë toon om magnetisme in 'n regte materiaal te beheer deur slegs 'n optiese holte te gebruik. Vorige navorsing het holtebeheer van ander materiale, soos ferro-elektriese en supergeleidende materiale, ondersoek. Die navorsers voorsien dat deur spesifieke holtes te ontwerp, hulle nuwe fases van materie kan ontbloot en 'n dieper begrip van die ingewikkelde verhouding tussen lig en materie kan kry.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is α-RuCl3?

α-RuCl3 is 'n atomies dun materiaal wat 'n sigsag antiferromagnetiese toestand vertoon.

Wat is 'n optiese holte?

'n Optiese holte is 'n beperkte gebied waar lig vasgevang word en heen en weer gereflekteer word tussen twee reflektiewe oppervlaktes.

Wat is vakuum skommelinge?

Vakuumfluktuasies verwys na die konstante skepping en uitwissing van deeltjies in die vakuumtoestand as gevolg van die inherente onsekerheid in kwantumteorie.

Hoe beïnvloed die vakuumfluktuasies in die optiese holte die materiaal?

Die vakuumfluktuasies verander die elektromagnetiese omgewing binne die holte, wat veranderinge in die materiaal se magnetiese toestand veroorsaak.

Waarom is die beheer van magnetisme in materiale belangrik?

Die beheer van magnetisme in materiale kan lei tot vooruitgang op gebiede soos inligtingberging, energie-omskakeling en kwantumrekenaars.

Bron: Max Planck Instituut vir die Struktuur en Dinamika van Materie.