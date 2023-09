Navorsers ontwikkel chip-gebaseerde fotoniese resonators vir gevorderde UV fotoniese geïntegreerde stroombane

Navorsers het aansienlike vordering gemaak in die ontwikkeling van chip-gebaseerde fotoniese resonators met minimale UV-ligverlies. Hierdie resonators maak gebruik van alumina dun films en het die potensiaal vir verskeie toepassings, insluitend spektroskopiese waarneming, onderwater kommunikasie en kwantumberekening.

UV-fotoniese geïntegreerde stroombane (PIC's) is 'n opkomende veld wat nie omvattend ondersoek is nie. UV-golflengtes is egter deurslaggewend vir sekere atoomoorgange in kwantumberekening en vir opwindende sekere fluoresserende molekules in biochemiese waarneming. Die span by Yale Universiteit het vordering gemaak op hierdie gebied deur die uitvoerbaarheid van die bou van fotoniese stroombane wat op UV-golflengtes werk, te demonstreer.

Die navorsers het 'n ongekende lae verlies by UV-golflengtes behaal deur die regte materiaal (alumina dun films) te kombineer met geoptimaliseerde ontwerp en vervaardigingstegnieke. Die mikroresonators is geskep deur gebruik te maak van 'n hoogs skaalbare atoomlaagneerlegging (ALD) proses, wat hoëgehalte alumina dun films verseker. Alumina se groot bandgaping maak dit deursigtig vir UV-lig, wat minimale absorpsie moontlik maak.

Die mikroresonators is ontwerp met behulp van 'n ribgolfleierstruktuur wat die nodige ligbeperking bewerkstellig terwyl verstrooiingsverlies tot die minimum beperk word. Daarbenewens het die navorsers suksesvol ringresonators met 'n radius van 400 mikron geskep, wat rekordhoë kwaliteit (Q) faktore behaal wat minimale ligverlies aandui.

UV PIC's het nou 'n kritieke punt bereik waar ligverlies vir golfleiers nie meer aansienlik erger is as hul sigbare eweknieë nie. Dit maak geleenthede oop om bestaande PIC-strukture wat ontwikkel is vir sigbare en telekommunikasie-golflengtes ook op UV-golflengtes toe te pas.

Die navorsers is gefokus op verdere vooruitgang, insluitend die ontwikkeling van alumina-gebaseerde ringresonators wat ingestel kan word om met verskillende golflengtes te werk, wat voorsiening maak vir presiese golflengtebeheer en die skepping van modulators. Hulle beoog ook om 'n volledige PIC-gebaseerde UV-stelsel te ontwikkel deur 'n UV-ligbron te integreer.

Hierdie baanbrekende navorsing baan die weg vir miniatuur-skyfie-gebaseerde toestelle in verskeie velde, insluitend spektroskopie, kommunikasie en kwantuminligtingverwerking.

Bron:

- "Ultra-hoë Q-alumina optiese mikroresonators in die UV en blou bande" deur Chengxing He, Yubo Wang, Carlo Waldfried, Guangcanlan Yang, Jun-Fei Zheng, Shu Hu, en Hong X. Tang, Optics Express.