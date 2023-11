Ontsluiting van die potensiaal van enkel-teenliggaampies in biokringloop

Op die gebied van sintetiese biologie soek navorsers voortdurend innoverende maniere om biologiese stroombane te ontwerp wat sellulêre funksies kan beheer. Professor Hirohide Saito en sy span aan die Kyoto Universiteit het aansienlike vordering op hierdie gebied gemaak deur die krag van enkel-teenliggaampies te benut om biokringe met ongekende buigsaamheid en potensiaal te bou.

Selle is toegerus met ingewikkelde reguleringsmeganismes wat hulle in staat stel om veranderinge in hul omgewing te waarneem en dienooreenkomstig te reageer. Hierdie meganismes behels prosesse soos transkripsie (DNA na RNA omskakeling) en translasie (RNA na proteïen omskakeling), sowel as post-translasionele modifikasies. In die natuur gebruik selle hierdie meganismes om hul funksies te moduleer op grond van die beskikbaarheid van voedingstowwe, metaboliese veranderinge en immuunresponse op indringer organismes.

Met inspirasie uit die natuur, het die span onder leiding van professor Saito teenliggaampies, hoogs veelsydige proteïene wat aan 'n wye reeks teikens kan bind, gebruik om spesifieke molekules binne selle op te spoor. Teenliggaampies besit 'n veranderlike gebied wat gevorm word deur 'n swaar en ligte ketting, wat in wisselwerking met teikenmolekules is wanneer hulle in selle teenwoordig is. Deur hierdie veranderlike streke aan 'n gesplete T7 RNA-polimerase (RNAP) te heg, was die navorsers in staat om geenuitdrukking te aktiveer en sellulêre funksies te beheer in reaksie op die teenwoordigheid van spesifieke molekules.

Die span het die veelsydigheid van hul stelsel, bekend as teikenafhanklike RNAP (TdRNAP), gedemonstreer deur verskeie teikenmolekules op te spoor, insluitend antigene, peptiede, RNA-volgordes en klein molekules. Deur die reekse van veranderlike gebiede aan te pas, kon hulle wissel tussen verskillende teikenmolekules vir opsporing. Verder, deur verskillende RNAP-variante te kombineer, het hulle suksesvol meerlaag biologiese stroombane geskep vir seinversterking en ortogonale seintransduksie.

Behalwe vir die opsporing van teikenmolekules, het die navorsers die potensiaal van die TdRNAP-stelsel vir selspesifieke genoomredigering gewys. Hulle het die stelsel gebruik om die uitdrukking van gids-RNA (gRNA) te veroorsaak, wat toe die CRISPR/Cas9-gemedieerde uitwissing van 'n transgeen in 'n eksperimentele sellyn veroorsaak het.

Die ontwikkeling van die TdRNAP-stelsel maak opwindende moontlikhede oop op die gebied van bio-ingenieurswese en regeneratiewe medisyne. Dit bied navorsers 'n kragtige hulpmiddel om biokringe te bou wat 'n verskeidenheid intrasellulêre molekules kan opspoor en selfunksies presies kan beheer. Hierdie vooruitgang hou belofte in vir die verbetering van die doeltreffendheid en veiligheid van toekomstige geen- en selterapieë.

Bron: phys.org

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is teenliggaampies?

A: Teenliggaampies is proteïene wat deur die immuunstelsel geproduseer word wat met hoë affiniteit aan spesifieke teikens, soos DNA, RNA, proteïene en klein molekules, kan bind.

V: Wat is die TdRNAP-stelsel?

A: Die teikenafhanklike RNA-polimerase (TdRNAP)-stelsel is 'n biokringstelsel wat teenliggaampies gebruik om spesifieke molekules binne selle op te spoor en geenuitdrukking en sellulêre funksies in reaksie te aktiveer.

V: Hoe veelsydig is die TdRNAP-stelsel?

A: Daar is getoon dat die TdRNAP-stelsel 'n verskeidenheid teikenmolekules opspoor, insluitend antigene, peptiede, RNA-volgordes en klein molekules. Deur om te skakel tussen verskillende veranderlike streekreekse, kan navorsers die stelsel vir verskillende teikenmolekules aanpas.

V: Wat is die potensiële toepassings van die TdRNAP-stelsel?

A: Die TdRNAP-stelsel het potensiële toepassings in bio-ingenieurswese en regeneratiewe medisyne. Dit kan gebruik word om biokringe te bou vir die opsporing van intrasellulêre molekules en die beheer van selfunksies, wat die doeltreffendheid en veiligheid van geen- en selterapieë verbeter.