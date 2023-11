Ballon-gebaseerde teleskope: verseker data-integriteit met herstelkapsules

Astrofisici en lugvaartingenieurs het 'n innoverende oplossing ontdek om data-integriteit in ballongebaseerde teleskoopprojekte te handhaaf: dataherwinningskapsules. Hierdie kapsules dien as 'n rugsteunstelsel in geval van vlugverlies of kommunikasie mislukking tydens missies. Die kapsules is suksesvol getoets as deel van 'n navorsingsprojek wat 'n superBIT-teleskoop na die Aarde se stratosfeer gestuur het deur 'n helium-gevulde superdrukballon te gebruik.

Om teleskope na die rand van die ruimte te stuur deur ballonne te gebruik, bied 'n kostedoeltreffende alternatief vir tradisionele vuurpyllanserings. Ballonne kan vir lang tydperke in die lug bly, wat teleskope in staat stel om groot hoeveelhede data in te samel. Die superBIT-teleskoop het 'n missie aangepak om astronomiese beelde van bo 99.5% van die aarde se atmosfeer vas te vang.

Om die veiligheid van versamelde data te verseker, het die navorsingspan vier Data Recovery System (DRS)-kapsules langs die teleskoop ontplooi. In die geval van ballon- of teleskoopverlies, sal hierdie kapsules, toegerus met valskerms, stadig na die aarde afsak, ​​wat grondspanne in staat stel om die rugsteundata te herwin.

Die sending het op 16 April begin, met die ballon wat tot 40 kilometer gestyg het. In die loop van die volgende 40 dae het die teleskoop gefokus op die vaslegging van beelde van sterrestelselswerms om gravitasielensing te bestudeer en donker materie te ondersoek. Data-oordrag het op Starlink en NASA se TDRSS-netwerke staatgemaak, maar konneksieprobleme het onderskeidelik op 1 Mei en drie weke later ontstaan.

Om die teleskoop terug te kry, is besluit om 'n valskerm te gebruik. Voor afkoms is twee van die DRS-kapsules vrygestel, elk met sy eie opsporings- en kommunikasiestelsels. Slegs drie van die vier kapsules was egter in werking. Aangesien die kapsulebatterye tydens die afdraande gevries het, het kommunikasie tydelik verlore gegaan. Sodra die batterye na landing ontdooi het, is kommunikasie herstel, wat navorsers in staat gestel het om die funksionerende kapsules te herwin en die kosbare gestoorde data te herwin.

Die suksesvolle herwinning van data met behulp van die DRS-kapsules bevestig hul doeltreffendheid in die bewaring van teleskopiese data wat ingesamel is tydens ambisieuse ballon-gebaseerde missies. Hierdie deurbraak baan die weg vir toekomstige projekte wat hierdie herstelkapsules kan benut om belangrike wetenskaplike waarnemings te beskerm.

FAQ

Wat is herwinningskapsules in ballongebaseerde teleskope?

Herstelkapsules is rugsteunstelsels wat in ballongebaseerde teleskoopprojekte gebruik word om data-integriteit te verseker. Hierdie kapsules bevat valskerms wat hulle in staat stel om veilig aarde toe te daal in geval van ballon- of teleskoopverlies, wat die versamelde data bewaar.

Waarom word ballonne vir teleskope in die ruimte gebruik?

Ballonne bied 'n koste-effektiewe metode om teleskope na die rand van die ruimte te stuur. Hulle kan vir lang tydperke omhoog bly, wat teleskope in staat stel om uitgebreide hoeveelhede data in te samel sonder dat dit nodig is vir vuurpyllanserings.

Wat was die doel van die superBIT-teleskoopsending?

Die superBIT-teleskoopsending het ten doel gehad om astronomiese beelding vanaf die Aarde se stratosfeer vas te vang. Dit het daarop gefokus om sterrestelselswerms te fotografeer om gravitasielens te bestudeer, wat bygedra het tot die ondersoek van donker materie.

Hoe is die data tydens die sending oorgedra?

Die data wat deur die superBIT-teleskoop ingesamel is, is met behulp van die Starlink- en NASA se TDRSS-netwerke oorgedra, wat kommunikasieskakels tussen ruimtegebaseerde instrumente en grondstasies verskaf.

(Bron: Lugvaart (2023))