Nuwe vinnige en visuele opsporingsmetode ontwikkel vir Monkey B Virus

’n Nuwe artikel is in die Zoonose-joernaal gepubliseer wat die ontwikkeling van ’n vinnige en visuele opsporingsmetode vir Monkey B-virus (BV)-infeksie by mense en makaakspesies aankondig. Dit is betekenisvol omdat BV 'n hoë sterftesyfer van ongeveer 80% het, en dit word aan mense oorgedra deur byt, skrape en ander beserings wat deur makake toegedien word.

Die navorsingspan het twee rekombinase-polimerase-amplifikasie (RPA)-toetse ontwikkel, genaamd RPA-VF-UL27 en RPA-VF-US6, wat twee bewaarde gene teiken wat met BV geassosieer word. Hierdie toetse is gekombineer met 'n geslote vertikale vloei (VF) visualiseringstrook, wat 'n eenmalige toestel skep vir maklike en doeltreffende diagnose.

Nadat die reaksietoestande geoptimaliseer is, is die sensitiwiteite en spesifisiteite van die twee toetse vergelyk. RPA-VF-US6 het uitstekende prestasie getoon in die opsporing van die positiewe plasmiedkontrole, met 'n opsporingslimiet van 28 kopieë. Aan die ander kant het RPA-VF-UL27 kruisreaktiwiteit met HSV-1 gehad, maar dit kon steeds selfs 3.4 kopieë van plasmiedstandaarde akkuraat opspoor.

Een van die betekenisvolle bevindinge was dat RPA-VF-US6 uitstekende werkverrigting by kamertemperatuur gehad het, met 'n opsporingslimiet van 2,800 XNUMX plasmiedkopieë. Dit dui op die potensiaal daarvan vir gebruik in punt-van-sorg (POC) toetsing, wat dit geskik maak vir veldlaboratoriums sonder gesofistikeerde instrumente.

Oor die algemeen toon die ontwikkeling van hierdie twee RPA-toetse 'n eenvoudige, vinnige en spesifieke metode vir die visualiseringsdiagnose van Monkey B-virus. Die hele reaksie kan binne 30 minute by 'n konstante temperatuur voltooi word, wat dit 'n waardevolle hulpmiddel maak om veeartse, laboratoriumnavorsers en ondersteuningspersoneel te beskerm teen die bedreiging van BV-infeksie.

Bronne:

– Chen, X., et al. (2023) Vinnige en Visuele Opsporing van Monkey B Virus Gebaseer op Rekombinase Polimerase Amplifikasie. Soönoses. doi.org/10.15212/ZOONOSES-2023-0031.