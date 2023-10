Nuwe metode vir die opsporing van substandaard dwelms in gebiede met min hulpbronne

In 'n onlangse studie het navorsers van die Universiteit van Luik en die Universiteit van Yaoundé 'n koste-effektiewe metode ontwikkel wat handheld naby-infrarooi (NIR) spektrofotometers gebruik om substandaard medisyne in gebiede met min hulpbronne op te spoor. Die studie, gepubliseer in Applied Spectroscopy, het die suksesvolle oordrag en toepassing van robuuste kalibrasiemodelle getoon, wat 'n belowende oplossing bied om medisyne van swak gehalte in streke met beperkte hulpbronne te bekamp.

Die wetenskaplikes het ten doel gehad om die groeiende probleem van ondoeltreffende medikasie in gebiede met min hulpbronne aan te spreek. Hulle het naby-infrarooi (NIR) spektroskopie gebruik as 'n moontlike tegniek om hierdie probleem te bekamp. Hulle het metodes ontwikkel, bekragtig en oorgedra om die inhoud van siprofloksasien- en metronidasool-tablette te kwantifiseer deur gebruik te maak van 'n draagbare NIR-spektrofotometer in transmissiemodus, bekend as NIR-M-T1, tesame met chemometrie, spesifiek die gedeeltelike kleinste-kwadrate-regressie (PLSR)-algoritme. Hierdie benadering bied 'n koste-effektiewe en vinnige alternatief vir tradisionele laboratoriummetodes vir geneesmiddelkwaliteit-assessering.

Aanvanklik is die kwantitatiewe PLSR-modelle in België bekragtig, gekenmerk deur 'n gematigde oseaniese klimaat. Die modelle is toe oorgeplaas na Kameroen, 'n tropiese klimaatsone, waar navorsers voor uitdagings te staan ​​gekom het om nuwe valideringsreekse akkuraat te voorspel deur die aanvanklike modelle te gebruik. Om hierdie struikelblok te oorkom, is twee aanvullingstrategieë ontwerp om die voorspellingsmodelle meer robuust teen omgewingsfaktore te maak.

Tydens veldontleding van siprofloksasien- en metronidasool-tabletmonsters wat van drie verskillende stede in Kameroen versamel is, is die resulterende modelle op die proef gestel. Die inhoudsresultate wat verkry is deur beide aanvullingstrategieë te gebruik, was nou belyn en was nie statisties verskillend nie. Die eerste strategie was egter makliker om te implementeer, terwyl die tweede strategie uitgeblink het in terme van modeldiagnostiese maatreëls en akkuraatheidsprofiele.

Daar is gevind dat twee monsters van die versamelde tablette nie voldoen aan die inhoud daarvan nie, en hierdie resultate is daarna bevestig deur gebruik te maak van hoëprestasie vloeistofchromatografie (HPLC), wat as die verwysingsmetode vir farmaseutiese inhoudontleding beskou word.

Hierdie navorsing demonstreer die potensiaal van laekoste handheld NIR-spektrofotometers en robuuste kalibrasiemodelle in die verbetering van die doeltreffendheid en akkuraatheid van geneesmiddelkwaliteitbeoordeling, wat uiteindelik openbare gesondheid beskerm. Die navorsers glo dat hierdie innoverende benadering kan dien as 'n bloudruk vir soortgelyke inisiatiewe in ander lae-hulpbrongebiede, wat bydra tot die voortdurende stryd om die veiligheid en doeltreffendheid van farmaseutiese produkte wêreldwyd te verseker.

