Generatiewe AI ondersoek die P vs NP-probleem: Insigte van GPT-4

’n Span navorsers het OpenAI se GPT-4-groottaalmodel gebruik om in die langdurige P vs NP-probleem in rekenaarwetenskap te delf. Die P vs NP-probleem, wat vir bykans vyf dekades bestudeer word, het ten doel om die moontlikheid te ondersoek om rekenaarmatig moeilike probleme doeltreffend op te los. Hierdie probleem het aansienlike implikasies vir velde soos kriptografie en kwantumrekenaars. Die navorsers, onder leiding van Qingxiu Dong, het die Sokratiese Metode gebruik om GPT-4 te programmeer en dit voorsien van argumente uit 'n vorige referaat, wat betekenisvolle antwoorde uitgelok het.

GPT-4 voer veral aan dat P nie gelyk is aan NP nie, wat 'n vars perspektief op hierdie eeue-oue probleem bied. Die navorsers beklemtoon dat hierdie studie demonstreer dat groot taalmodelle soos GPT-4 meer kan doen as net teks genereer; hulle kan ook insigte verskaf wat tot wetenskaplike deurbrake kan lei.

Om die belangrikheid van hierdie navorsing te begryp, is dit van kardinale belang om die P vs NP-probleem te verstaan. Dit wentel om die kompleksiteit van probleemoplossing en verifikasie. Probleme wat as "P" geklassifiseer is, kan haalbaar opgelos en maklik geverifieer word. Omgekeerd, probleme wat in die gebied van "NP" val, word maklik geverifieer, maar het nie doeltreffende metodes vir oplossing nie. Die P vs NP-probleem bevraagteken of NP-probleme so doeltreffend soos P-probleme opgelos kan word, wat ons huidige begrip van berekeningslimiete uitdaag.

Deur die Sokratiese Metode met GPT-4 te gebruik, delf Dong en sy span in die wiskunde van die P vs NP-probleem. Hulle lei GPT-4 om te bewys dat P nie gelyk is aan NP nie deur die teenoorgestelde aan te neem en teenstrydighede te vind. Hierdie benadering, waarna verwys word as bewys deur teenstrydigheid, stel hulle in staat om 'n formele wiskundige vraestel te rekonstrueer, wat GPT-4 deur die redenasieproses lei. Verdere validering is egter nodig om die afdoende van hul bevindings te bevestig.

Hierdie navorsing demonstreer 'n nuwe toepassing van generatiewe KI, wat beklemtoon hoe groot taalmodelle soos GPT-4 tot wetenskaplike verkenning kan bydra. Deur gebruik te maak van KI se vermoë om groot hoeveelhede inligting te redeneer en te verwerk, kan navorsers in komplekse probleme delf en nuwe insigte kry. Namate die veld van generatiewe KI voortgaan om te ontwikkel, hou dit belofte in om ander onopgeloste rekenaarwetenskapprobleme aan te pak.

Bronne: Tiernan Ray en ClipDropStability.ai