Gebruik DNA as gom om ultrasterk kolloïdale kristalmetamateriale te bou

'n Span chemiese en biologiese ingenieurs aan die Noordwes-Universiteit het 'n baanbrekende tegniek ontwikkel om ultrasterk kolloïdale kristalmetamateriale te skep. Deur stringe DNS as gom te gebruik, kon die navorsers metaal-nanostrukture in pasgemaakte vorms aanmekaarsit.

Vorige navorsing het die potensiaal van metamateriale op nanoskaal vir verskeie toepassings getoon. In hierdie studie het die span 'n stap verder gegaan deur selfs kleiner metamateriale te skep. Hulle het metaal-nanopartikels in verskillende vorms vervaardig, insluitend soliede en hol vierkante, sowel as blokkies met afgeplatte hoeke. Die volgende stap was om stringe DNA te sintetiseer, wat die navorsers gebruik het om die nanopartikels bymekaar te hou, baie soos 'n gom. Die DNA het hulle in staat gestel om kolloïdale kristalmetamateriale van verskillende vorms te skep, soortgelyk aan die bou van strukture met Lego-blokkies.

Die span het veral ontdek dat deur die DNS-toediening en hoeveelheid aan te pas, hulle die interaksies tussen die boustene kan beheer, wat lei tot verskillende eienskappe in die metamateriale. Daar is gevind dat sommige van die geskepte metamateriale sterker en stywer is as vergelykbare materiale wat van nikkel gemaak is.

Daarbenewens het die navorsers opgemerk dat hierdie ultra-sterk metamateriale hul vorms onder uiterste druk kan handhaaf, wat hulle moontlik nuttig maak vir ruimtegebaseerde toepassings. Die liggewig aard van hierdie materiale kan ook voordelig wees vir elektroniese toestelle, veral in mediese toepassings, aangesien dit meer doeltreffend sal wees as huidige materiale wat gebruik word.

Hierdie deurbraak in die gebruik van DNA as gom om nanoskaal metamateriale saam te stel, maak nuwe moontlikhede oop vir gevorderde materiale met pasgemaakte eienskappe. Verdere navorsing kan lei tot die ontwikkeling van innoverende elektroniese toestelle en 'n omwenteling in verskeie nywerhede.

Bronne: Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adj8103; Phys.org