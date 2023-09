Gebruik 'n gyroskoop om variasies in die aarde se rotasie te meet

’n Span wetenskaplikes het ’n nuwe manier ontwikkel om variasies in die Aarde se rotasie met behulp van ’n giroskoop te meet. Die navorsers, gebaseer by Duitsland se Geodetiese Sterrewag Wettzell, het 'n 16 meter lange laserholte geskep, bekend as "G", wat as 'n ringtipe giroskoop funksioneer. Binne werk dubbele laserstrale wat in teenoorgestelde rigtings beweeg in wisselwerking om 'n interferensiepatroon te skep. Die navorsers het bevind dat soos die Aarde draai, fluktuasies in sy spoed in die interferensiepatroon weerspieël word. Deur die interferensiepatroon te ontleed, kon die navorsers die afstand bereken wat deur 'n gegewe punt op Aarde oor 'n spesifieke tydperk afgelê is.

In hul studie wat in die joernaal Nature Photonics gepubliseer is, het die navorsers die giroskoop se werkverrigting oor 'n tydperk van vier maande getoets en kon die lengte van 'n gegewe dag binne net 'n paar millisekondes meet. Hierdie vlak van akkuraatheid is baie groter as vorige metodes wat gebruik is om die aarde se rotasie te meet en kan gebruik word om meer akkurate geofisiese modelle vir globale vervoer te bou.

Die span se bevindinge is bespreek deur Caterina Cimminelli en Giuseppe Brunetti in 'n News & Views-stuk wat ook in Nature Photonics gepubliseer is. Die navorsers het voorgestel dat hierdie nuwe metode om daglengte te meet, tesame met sy variasies, kan lei tot verbeterde geofisiese modelle, wat wye toepassings in velde soos klimaatwetenskap en navigasie het. Die navorsers meen hierdie benadering kan meer presiese beskrywings van die lengte van 'n dag verskaf, met inagneming van verskeie faktore wat die aarde se rotasie beïnvloed, soos die trek van die maan, seestrome en atmosferiese toestande.

In die algemeen hou hierdie nuwe gyroskoop-gebaseerde benadering belofte in om ons begrip van die Aarde se rotasie en die uitwerking daarvan op verskeie geofisiese verskynsels te bevorder.

