Wetenskaplikes ontwikkel tegniek om RNA-virusgenome te verander deur sny-ensieme en RNA-herstel-ensieme te gebruik

'n Span mikrobioloë van Montana State University het 'n metode geskep om die genoom van 'n RNA-virus te verander deur 'n snyensiem en 'n RNA-herstelensiem te gebruik. Die navorsers het hul bevindinge in Science Advances gepubliseer.

Die navorsers het 'n tipe III CRISPR-stelsel gebruik van Streptococcus thermophilus, 'n bakterie wat in suiwelprodukte voorkom. Hierdie stelsel word gebruik om die spesifieke plek in 'n teiken-RNA te identifiseer waar sny verlang word. Sodra die sny gemaak is, word DNS-spalke gebruik om die stringe weer bymekaar te bring, en hulle word dan weer verbind met 'n virale ligase-ensiem.

Om hul tegniek te toets, het die span dele van die RNA in 'n Sindbis-virus uitgevee. Die virus het 'n groen fluoresserende segment in sy RNA bevat, en deur dit uit te sny, kon die virus oorleef, maar was nie meer fluoresserend nie.

Die navorsingspan glo dat hul tegniek, sowel as soortgelyke benaderings, in RNA-navorsingspogings gebruik kan word, veral in die bestudering van die wins of verlies van funksie in virusse, soos hul virulensie. Hierdie tegniek kan ook gebruik word om funksies in 'n virus te verwyder wat dit toelaat om dwelms te ontduik wat bedoel is om dit te behandel. Boonop maak die redigering van RNA nuwe moontlikhede oop vir die ontwikkeling van terapieë om RNA-gebaseerde versteurings te teiken en te behandel.

Die vermoë om RNA direk te redigeer bied 'n meer direkte en doeltreffende benadering in vergelyking met huidige metodes wat veelvuldige transkripsiestappe behels. Hierdie ontdekking het potensiële implikasies vir die veld van virologie en RNA-gebaseerde navorsing.

Bron: Science Advances (DOI: 10.1126/sciadv.adj8277)