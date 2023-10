Voorbereiding vir die lewe op Mars: NASA se aardse missies

NASA het nog 'n stap geneem om mense voor te berei vir 'n toekomstige sending na Mars. In Junie het vier rekrute die eerste van drie jaar lange missies aangepak om lewe op die Rooi Planeet na te boots. Alhoewel die missies op Aarde uitgevoer word, is hulle ontwerp om waardevolle insigte te verskaf oor die uitdagings wat ruimtevaarders op Mars in die gesig staar.

Die eerste bemanning van vier vrywilligers het 'n unieke struktuur genaamd Mars Dune Alpha binnegegaan, geleë by NASA se Johnson Space Centre in Houston, Texas. Hulle missie is om vir 'n hele jaar binne die struktuur te woon en te werk, wat die toestande wat hulle op Mars sou ervaar, herhaal. Die doel is om wetenskaplikes, ingenieurs en ruimtevaarders beter te help verstaan ​​wat 'n reis na Mars sou behels.

Mars Dune Alpha, 'n 3D-gedrukte struktuur, is ongeveer die grootte van 'n drieslaapkamerwoonstel en beslaan 'n oppervlakte van 158 vierkante meter (1,700 XNUMX vierkante voet). Dit bestaan ​​uit vier klein woonkwartiere, twee badkamers, werkstasies, 'n mediese area, 'n sitkamer en 'n kombuis. Om die noodsaaklikheid van die vervaardiging van hul eie kos op Mars te simuleer, sal die bemanning hul eie kos op 'n vertikale plaas kweek.

Die primêre doel van die sending, bekend as CHAPEA, is om die impak op die bemanning se gesondheid en vermoë om take uit te voer wanneer hulle leef en werk asof hulle op Mars is, te ondersoek. Onder bevel van Kelly Haston, wat 'n lid van die Mohawk-nasie en die Sesnasies van die Grand River in Kanada is, sal die eerste sending daarop fokus om te verstaan ​​hoe die menslike liggaam aanpas by die unieke toestande van Mars.

Hierdie aardse missies is deurslaggewend vir NASA se voorbereiding vir 'n toekomstige Mars-sending. Deur lewe op Mars te simuleer, kan die agentskap waardevolle data en insigte insamel wat sal help met die ontwikkeling van die nodige tegnologieë, protokolle en strategieë vir 'n suksesvolle reis na die Rooi Planeet.

Bron: ScienceNewsExplores