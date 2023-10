'n Opwindende geleentheid om 'n ringvormige sonsverduistering te aanskou

Miljoene mense sal hierdie naweek die kans kry om 'n skouspelagtige natuurverskynsel bekend as 'n ringvormige verduistering te aanskou terwyl dit van Oregon na Texas beweeg. Tydens 'n ringvormige sonsverduistering is die maan die verste van die Aarde af en blokkeer nie die son heeltemal nie, wat 'n helder buitenste rand of "ring van vuur" om die maan skep. Agt state sal hierdie hemelse vertoning ervaar, begin in Eugene, Oregon, waar dit vir byna vier minute sal duur. Opvoedkundige geleenthede en regstreekse strome van die verduistering sal op verskeie plekke beskikbaar wees, soos die Oregon Museum of Science and Industry in Portland.

Albuquerque, New Mexico, sal sien hoe die verduistering saamval met die jaarlikse Albuquerque International Balloon Fiesta. Verlede jaar het die fiesta byna 830,000 XNUMX mense gelok, en vanjaar se kombinasie van die waarneming van die verduistering sal na verwagting 'n selfs groter skare lok. Richard Rand, voorsitter van die departement fisika en sterrekunde aan die Universiteit van New Mexico, beklemtoon die diepgaande gevoel om so 'n gebeurtenis te beleef. Die kampus sal opvoedkundige aktiwiteite en 'n besigtiging van die "ring van vuur" aanbied.

In San Antonio, Texas, sal die gedeeltelike verduistering tussen 10:23 en 11:54 plaasvind. Besigtigings sal naby Woodlawn Lake en in verskeie parke beskikbaar wees, met gemeenskapsgeleenthede soos pinhole-besigtiging, sterrestelselslym en 'n ruimtevaarder-opleidingskamp-hindernisbaan. Laastens is Corpus Christi, Texas, die laaste groot terrein in die VSA om die verduistering te aanskou, en die piekduur sal die langste daar wees, meer as vyf minute. Hotelbesprekings in Corpus Christi het 'n aansienlike toename ervaar vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar.

Om die ringvormige verduistering veilig te sien, is dit noodsaaklik om die nodige voorsorgmaatreëls te tref. As u direk na die son kyk, kan dit permanente skade aan die oë veroorsaak. Behoorlike oogbeskerming, soos gesertifiseerde bril of handheld sonkrag kykers, is noodsaaklik. Gereelde sonbrille bied nie voldoende beskerming nie aangesien retinas sensitief is vir lig. Dit is dus belangrik om te vermy om na die son te kyk, selfs vir 'n kort oomblik.

Hierdie komende ringvormige verduistering is net die begin, want op 8 April 2024 sal 'n skaarser totale sonsverduistering oor tien state strek en miljoene toeriste lok. Die volledige lys van liggings en duur vir die ringvormige verduistering kan gevind word deur betroubare bronne te besoek.

Definisies:

– Ringvormige verduistering: ’n Soort sonsverduistering waarin die maan nie die son heeltemal blokkeer nie en ’n helder ring om die maan laat.

– Verduistering-kyk: Waarneming van 'n son- of maansverduistering met die regte voorsorgmaatreëls, soos die gebruik van gesertifiseerde bril of handheld-sonkykers.

– Retinas: Die sensitiewe deel van die oog wat lig bespeur.

