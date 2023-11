Russiese en Amerikaanse wetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking gemaak wat lig werp op die oorsprong van lewe op aarde. Deur 'n samewerkende studie het hulle 'n jarelange teorie bevestig dat die boustene van lewe vanuit die buitenste ruimte deur vallende rotse aan ons planeet afgelewer is. Terwyl vorige studies en eksperimente hierdie moontlikheid geteoretiseer het, verskaf hierdie gesamentlike navorsing konkrete bewyse wat die idee ondersteun.

Gedurende die vroeë stadiums van ons sonnestelsel, ongeveer 4 tot 5 miljard jaar gelede, toe planete net begin vorm het, is die aarde gebombardeer deur meteoriete, asteroïdes en komete. Hierdie hemelse voorwerpe, gemaak van metaal en ys, het nie net rotse uit die buitenste ruimte gedra nie, maar ook belangrike chemikalieë wat 'n kettingreaksie veroorsaak het, wat uiteindelik tot die vorming van organiese selle gelei het.

Astrofisici van die Universiteit van Korolev Samara en hul Amerikaanse kollegas het beide teoretiese en eksperimentele navorsing gedoen om die bestaan ​​van organiese stowwe in die ruimte te bewys. Hulle het ontdek dat chelaatmiddels, wat algemeen in verskeie skoonmaakprodukte en skoonheidsmiddels gebruik word, noodsaaklik was vir die ontwikkeling van die eerste biologiese protoselle. Hierdie middels het die oordrag van metaalione deur selmembrane vergemaklik en het waarskynlik 'n rol gespeel in die vroeë replikasie van RNA.

Die betekenis van hierdie navorsing lê in die feit dat dit die eerste keer is dat organiese chelaatvormende middels in interstellêre ysanaloë verkry is. Hierdie kennis brei ons begrip van die molekulêre kompleksiteit van organiese molekules in die ruimte uit en verskaf insig in die voorwaardes wat nodig is vir die ontstaan ​​van lewe.

Vrae:

V: Hoe het die boustene van lewe die aarde bereik?

A: Meteoriete en komete het rotse en chemikalieë uit die buitenste ruimte gebring, wat bygedra het tot die vorming van organiese selle.

V: Watter rol het chelaatvormende middels in die ontwikkeling van lewe gespeel?

A: Cheleringsmiddels het gehelp met die oordrag van metaalione deur selmembrane, wat moontlik die replikasie van RNA kataliseer.

V: Wat is die betekenis van hierdie navorsing?

A: Hierdie studie verskaf konkrete bewyse wat die hipotese ondersteun dat lewe uit die buitenste ruimte ontstaan ​​het, wat ons begrip van die kompleksiteit van organiese molekules in die heelal uitbrei.

V: Is daar ander studies wat die idee ondersteun dat lewe deur ruimterotse vervoer word?

A: Ja, vorige studies het getoon dat meteoriete en komete noodsaaklike boustene van lewe, soos aminosure en nukleobase, na die aarde kan dra.