Die Ruimtewedloop: VSA en China kompeteer om terug te keer na die maan

In 'n onlangse onderhoud met die BBC het Bill Nelson, Nasa-hoof, verklaar dat die VSA in 'n "ruimtewedloop" met China is om na die maan terug te keer, en sy begeerte uitgespreek dat die VSA die eerste sal wees om dit te bereik. Terwyl die VSA en die Sowjetunie 'n ruimtewedloop in die 1960's en 1970's gehad het, maak Nasa nou staat op private maatskappye om die meeste van die werk te doen. Volgens Nelson maak vennootskap met private maatskappye voorsiening vir kostedeling en maak dit gebruik van die kreatiwiteit van entrepreneurs in die private sektor. Maatskappye soos Elon Musk se SpaceX en Jeff Bezos se Blue Origin het kontrakte van multi-miljard dollar deur Nasa gekry om maanlanders te bou.

China se ruimteprogram, wat planne insluit om die poolstreke van die maan te bereik, word fyn dopgehou deur Nasa. China het sy eie ruimtestasie, het maanmonsters na die aarde teruggebring en het nie die Amerikaanse geleide Artemis-ooreenkomste onderteken nie, wat kommer wek oor sy territoriale aansprake. Nasa se wedywering met China het gelei tot verhoogde investering in die agentskap, met $71.2 miljard wat bestee is in die jaar wat tot September 2021 lei. ’n Kwart van hierdie besteding gaan aan klein ondernemings, wat hul groei kan versnel en private beleggers kan lok.

Terwyl die resies terug na die maan aandag getrek het, het dit ook groei in die breër ruimtebedryf gestimuleer. SpaceX, veral, het 'n beduidende rol gespeel in die uitbreiding van die beleggingspotensiaal van ruimte. Die aantal satelliete wat om die aarde wentel, het toegeneem, met maatskappye soos OneWeb en Starlink wat die pad voorloop. Dit het nuwe geleenthede in verskeie bedrywe geskep, insluitend landbou, versekering en seevaart.

Die ruimte-ekonomie het die potensiaal om hoogs winsgewend te wees, met ramings wat daarop dui dat dit teen 1 meer as $2040 triljoen per jaar werd kan wees. Daar is egter uitdagings om te oorkom, soos die ekonomiese lewensvatbaarheid van mynbou op die maan. Nasa sien potensiaal in mediese navorsing, met verwysing na die suksesvolle kristalgroei-eksperimente wat deur die farmaseutiese maatskappy Merck op die Internasionale Ruimtestasie uitgevoer is.

