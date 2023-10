Lewe na die ruimte: Aanpassing by swaartekrag en rekords breek

Nadat hy meer as 'n jaar in die ruimte deurgebring het, staan ​​die ruimtevaarder Frank Rubio nou voor die uitdaging om weer aan te pas by die lewe op aarde. Rubio het onlangs teruggekeer van 'n sending van 371 dae aan boord van die Internasionale Ruimtestasie, wat die vorige Amerikaanse rekord oortref het vir die langste tyd wat hy in die ruimte deurgebring het. Met sy terugkeer het Rubio tydens 'n nuuskonferensie by NASA se Johnson Space Centre in Houston gepraat en die moeilikheid beskryf om by die aarde se swaartekrag aan te pas. Hy het genoem dat hy pyn in sy voetsole en laerug ervaar het terwyl sy liggaam heraanpas om sy volle gewig te dra.

Rubio se verlengde verblyf in die ruimte was nie oorspronklik beplan nie. Weens ’n koelmiddellek in die Sojoes-ruimtetuig wat vir die terugreis bedoel was, het die Russiese ruimte-agentskap, Roscosmos, ’n leë ruimtetuig gestuur om Rubio en sy bemanningslede te gaan haal. Gevolglik moes Rubio die sending voortsit wat aanvanklik vir 'n ander bemanning bedoel was. Ten spyte van die onverwagte omstandighede, het Rubio 'n positiewe ingesteldheid gehandhaaf, en erken dat dit geestelik uitdagend maar noodsaaklik was om vir 'n jaar saam te wees.

Benewens die breek van die Amerikaanse rekord vir die langste duur in die ruimte, het Rubio daarna gestreef om nog 'n mylpaal tydens sy missie te bereik. Hy het probeer om 'n tamatie in die ruimte te kweek, wat 'n beduidende prestasie sou wees. Hy het egter die tamatie misplaas en kon dit nie opspoor nie, wat gelei het tot bespiegelings dat hy dit moontlik per ongeluk verorber het.

As hulle na die aarde terugkeer, ervaar ruimtevaarders dikwels 'n verskynsel bekend as "ruimte-aanpassingsindroom." Hierdie toestand behels probleme om balans en koördinasie te handhaaf as gevolg van die gravitasieverskuiwing. Rubio het genoem dat hy 'n wegdryf na regs of links voel wanneer hy probeer om reguit te loop, ten spyte van 'n helder verstand.

Rubio se reis beklemtoon die fisiese en sielkundige uitdagings waarmee ruimtevaarders tydens langdurige ruimtemissies te kampe het. Soos mense voortgaan om die grense van die ruimte te verken, sal die begrip van die uitwerking van mikroswaartekrag en heraanpassing by lewe op Aarde noodsaaklike navorsingsgebiede bly.

