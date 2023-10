Aanpassing by swaartekrag na 'n jaar in die ruimte

Nadat hy 371 dae in die ruimte deurgebring het, staar ruimtevaarder Frank Rubio nou die uitdagings in die gesig om aan te pas by die aarde se swaartekrag. Met sy terugkeer het Rubio gepraat oor die ongemak wat hy ervaar het, veral in sy voete en lae rug, aangesien sy liggaam aanpas by die verhoogde gewig. Rubio was deel van 'n roetine-sending van ses maande, maar weens 'n koelmiddellek in die Soyuz-ruimtetuig moes hy en sy bemanning vroeër as beplan terugkeer aarde toe.

Rubio het erken dat die vooruitsig om 'n jaar in die ruimte deur te bring vir hom uitdagend was, aangesien hy daarvan hou om buite te wees. Hy het egter die geestelike verskuiwing wat vir die sending vereis word, omhels en daarop gefokus om by die lewensomstandighede in die ruimte aan te pas. Hierdie ingesteldheid het hom toegelaat om die vorige Amerikaanse rekord te oortref vir die langste tyd wat hy in die ruimte spandeer het, wat deur Mark Vande Hei gehou is.

Gedurende sy tyd by die Internasionale Ruimtestasie (ISS) het Rubio ook probeer om 'n tamatie te kweek. Alhoewel hy dit in 'n sak met klittenband vasgemaak het, het hy ongelukkig tred verloor en vermoed dat dit dalk uitgedroog het of as gemors beskou is. Rubio het humoristies bespiegel dat sommige mense kan glo dat hy die geheimsinnige tamatie geëet het.

Om terug te keer na die aarde na 'n lang tydperk in die ruimte kom met sy eie stel uitdagings. Rubio het verduidelik dat sy liggaam aanvanklik na regs of links sou swaai terwyl hy reguit probeer loop, wat die ontkoppeling tussen sy verstand en liggaam beklemtoon. Hierdie aanpassingsperiode is algemeen vir ruimtevaarders wat weer by swaartekrag aanpas nadat hulle 'n lang tyd in die ruimte deurgebring het.

Rubio se ervarings bied waardevolle insigte in die fisiese en sielkundige aanpassings wat nodig is vir ruimtevaarders wat terugkeer van langdurige ruimtemissies. Terwyl die mensdom voortgaan om die grense van ruimteverkenning te verken en te verskuif, sal die begrip van hierdie uitdagings noodsaaklik wees vir die welstand van toekomstige spanne.

