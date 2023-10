NASA-ruimtevaarder Frank Rubio pas aan by die lewe terug op aarde na 'n jaarlange ruimtesending

NASA-ruimtevaarder Frank Rubio het onlangs na die aarde teruggekeer nadat hy meer as 'n jaar in die ruimte deurgebring het. Op 'n nuuskonferensie wat by NASA se Johnson Space Centre in Houston, Texas gehou is, het Rubio die uitdagings bespreek om aan te pas by die aarde se swaartekrag. Hy het genoem dat hy gedurende die eerste paar dae ongemak in sy voete en laerug ervaar het, aangesien sy liggaam weer akklimatiseer het om sy eie gewig te dra.

Rubio se sending was aanvanklik beplan om vir ses maande te duur, maar weens ’n koelmiddellek in die Sojoes-ruimtetuig moes hy en sy bemanningslede ná 371 dae na die aarde terugkeer. Die koelmiddellek het in Desember plaasgevind, waarskynlik veroorsaak deur 'n mikrometeoroïed. As 'n voorsorgmaatreël het die Russiese ruimte-agentskap, Roscosmos, besluit om 'n leë Sojoes-ruimtetuig na die Internasionale Ruimtestasie te stuur om as 'n rugsteunvoertuig te dien. Dit het Rubio en sy mede-ruimtevaarders in staat gestel om terug te keer na die aarde in die oorspronklike ruimtetuig, maar hulle moes die missie oorneem wat oorspronklik aan die bemanning wat vir die tweede skip bedoel is, oorgeneem is.

Rubio het erken dat die vooruitsig om 'n jaar beperk tot die ruimtestasie deur te bring vir hom uitdagend was, aangesien hy dit geniet om buite te wees. Hy het egter daarin geslaag om geestelik by sy omgewing aan te pas en aanvaar dat die ruimtestasie sy tuiste vir die volgende 12 maande is. Ten spyte van die onverwagte omstandighede het die verlenging van Rubio se sending hom toegelaat om die rekord te breek vir die langste tyd wat 'n Amerikaanse ruimtevaarder in die ruimte spandeer het. Hy het Mark Vande Hei se rekord van 2022 van 355 opeenvolgende dae oortref.

Terugkeer aarde toe het sy eie stel uitdagings gebied. Rubio het die sensasie beskryf om na regs of links te dryf terwyl hy probeer het om reguit te loop, waaraan gewoond geraak het. Hy het verduidelik dat terwyl sy verstand helder was, het sy liggaam nie gereageer soos verwag nie.

Gedurende sy tyd op die Internasionale Ruimtestasie het Rubio 'n eksperiment begin om 'n tamatie te kweek. Alhoewel hy probeer het om dit met klittenband te beveilig, het hy dit misplaas en kon dit nie weer vind nie. Rubio het humoristies bespiegel dat dit dalk uitgedroog het en as gemors beskou is, of dat hy dit onwetend geëet het.

In die algemeen beklemtoon Rubio se missie die fisiese en geestelike aanpassings wat ruimtevaarders moet maak wanneer hulle terugkeer van 'n lang verblyf in die ruimte. Hul ervarings dra by tot wetenskaplike navorsing en vooruitgang in ruimteverkenning.

