Om die geheime van buite-galaktiese swart gate te ontsluit

Wetenskaplikes van die UR Rao Satellite Centre (URSC) van ISRO en die Indiese Instituut vir Tegnologie Guwahati (IITG) het 'n beduidende deurbraak in die studie van swart gate behaal. Deur ’n tegniek genaamd X-straalpolarimetrie te gebruik, het hulle vir die eerste keer straling wat uit ’n buite-galaktiese swartgatbron uitgestraal word, suksesvol opgespoor. Hierdie baanbrekende ontdekking open nuwe horisonne om die onderliggende fisiese prosesse rondom swart gate te verstaan.

Die betrokke swart gat is geleë in die Groot Magellaanse Wolk (LMC), 'n klein metgeselsterrestelsel na die Melkweg. Bekend as LMC X-3, is dit 'n binêre stelsel wat bestaan ​​uit 'n swart gat en 'n normale ster wat warmer, groter en meer massief as ons Son is. Die stelsel is aanvanklik in 1971 deur 'n wentelende X-straalteleskoop ontdek en is sedertdien die onderwerp van uitgebreide navorsing deur verskeie spanne sterrekundiges.

Die onlangse deurbraak is moontlik gemaak deur die Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), die eerste sending van NASA wat spesifiek ontwerp is om die polarisasie van X-strale van hemelvoorwerpe te bestudeer. IXPE, wat in 2021 bekendgestel is, bied 'n unieke waarnemingstegniek wat wetenskaplikes in staat stel om dieper te delf in die emissieprosesse en geometrie van voorwerpe wat rondom swart gate optel.

Die wetenskaplikes van IITG en URSC het hul studie op LMC X-3 gefokus en beskou dit as 'n ideale kosmiese laboratorium. Deur die X-straal polarisasie handtekeninge van hierdie swart gat met behulp van IXPE te ondersoek, kon hulle beduidende gepolariseerde emissies opspoor. Hierdie emissies is waarskynlik die gevolg van 'n kombinasie van direkte en/of gereflekteerde emissies van 'n gedeeltelik geïoniseerde skyf atmosfeer.

Daarbenewens het die navorsers die spin van die swart gat gemeet deur waarnemings van die Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) Mission en die Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) Mission te ontleed. Hul bevindinge dui daarop dat die swart gat in LMC X-3 swak rotasie toon.

Hierdie baanbrekende studie is gepubliseer in die Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, wat verder bydra tot ons begrip van swartgat-verskynsels. Terwyl wetenskaplikes voortgaan om die geheimsinnige aard van swart gate te verken en te bestudeer, baan deurbrake soos hierdie die weg vir toekomstige vooruitgang in astrofisika.