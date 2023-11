'n vars perspektief: transformasie van Glasgow se voedselwoestyne deur stedelike landbou

Krediet: International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation (2023). DOI: 10.1016/j.jag.2023.103525

Onlangse navorsing wat deur die Universiteit van Glasgow en Florida State University gedoen is, het 'n vars benadering aan die lig gebring om Glasgow se "voedselwoestyne" aan te pak en ongelykheid te verminder. Deur noukeurige geo-ruimtelike analise het die navorsers ontdek dat die bekendstelling van gemeenskapstuine en erftuine op strategiese plekke regoor die stad toegang tot vars en bekostigbare produkte in gebiede wat onderhou word aansienlik kan verbeter.

Die studie, getiteld "Equalizing urban agriculture access in Glasgow: A spatial optimization approach," beklemtoon die vele voordele van stedelike landbou buiten net voedselbeskikbaarheid. Benewens die verskaffing van vars produkte, bevorder gemeenskaptuine en -tuine gemeenskapsverbindings, ruil kennis oor kos uit en verbeter geestelike welstand deur buitemuurse aktiwiteite.

Tans woon slegs 36% van Glasgow-inwoners binne 10 minute se stap van 'n stedelike landbouplek. Die ontleding het geïdentifiseer dat ekonomies benadeelde gebiede aan die buitewyke van die stad geneig is om beperkte toegang tot goedkoop en vars kos te hê, wat lei tot "voedselwoestyne". Interessant genoeg het die navorsers ongeveer 939 hektaar onbeboude en verlate grond regoor Glasgow gevind, met ongeveer 60% van die bevolking wat binne 500 meter van 'n ongebruikte ruimte woon.

Met behulp van ruimtelike optimeringsmodellering het die span getoon dat die omskakeling van net 15 verlate terreine in stedelike landbou-spilpunte toegang tot vars produkte na 50% van Glasgow se inwoners kan uitbrei, wat 'n beduidende impak op die vermindering van voedselongelykheid kan maak. Om die poging te vergroot deur tot 60 nuwe terreine binne 'n 10-minute se stap by te voeg, kan moontlik tot 70% van die stad se bevolking dien, wat ongelykheid van toegang effektief uitskakel.

Dr. Mingshu Wang, mede-outeur van die studie, het opgemerk dat Glasgow beduidende uitdagings in die gesig staar as gevolg van beperkte toegang tot bekostigbare, voedsame kos in laer-inkomste gebiede. Hierdie data-gedrewe benadering tot stedelike beplanning bied egter belowende oplossings sonder dat dit aansienlike investering vereis. Deur onbeboude grond in gemeenskapslandbou-hubs te heraanwend, kan Glasgow die Glasgow-effek aanspreek terwyl plaaslike inwoners bemagtig word om positiewe veranderinge in hul gemeenskappe aan te bring.

vrae

V: Wat is stedelike landbou?



A: Stedelike landbou verwys na die praktyk van die verbouing, verwerking en verspreiding van voedsel in of om stedelike gebiede. Dit sluit verskeie vorme in soos gemeenskapstuine, daktuine en vertikale plase.

V: Wat is koswoestyne?



A: Koswoestyne is gebiede, tipies in lae-inkomste woonbuurte, waar inwoners beperkte toegang tot bekostigbare en voedsame kos het, wat dikwels lei tot swak dieetverwante gesondheidsuitkomste.

V: Hoe kan stedelike landbou gemeenskappe bevoordeel?



A: Stedelike landbou bied verskeie voordele aan gemeenskappe, insluitend verhoogde toegang tot vars en bekostigbare produkte, sosiale verbindings, kennisuitruiling oor voedsel, verbeterde geestelike welstand en geleenthede vir fisieke aktiwiteit.

V: Wat is ruimtelike optimeringsmodellering?



A: Ruimtelike optimeringsmodellering is 'n tegniek wat wiskundige algoritmes gebruik om die beste toewysing van hulpbronne of liggings te bepaal gebaseer op spesifieke doelwitte, beperkings en ruimtelike data. In die konteks van hierdie studie is dit gebruik om optimale liggings vir gemeenskapstuine en erftuine te identifiseer om toeganklikheid te maksimeer en voedselongelykheid te verminder.

(Bron: Universiteit van Glasgow)