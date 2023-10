Die opsporing van spookagtige infrarooi auroras op Uranus werp lig op planetêre magnetiese velde

Sterrekundiges het onlangs die bestaan ​​van grieselrige infrarooi auroras op die planeet Uranus bevestig, net betyds vir die Halloween-seisoen. Hierdie auroras bied insig in die unieke magnetiese veld van Uranus en die implikasies daarvan vir ander planete.

Aurora kom voor wanneer gelaaide deeltjies van die sonwind en die planeet se omgewing deur die magneetveld vasgevang word en met gasmolekules in die atmosfeer bots. Terwyl ons vertroud is met aurora op Aarde, wat oor die pole verskyn, gebeur dit ook op ander planete. Sterrekundiges het hulle op die reusagtige planete waargeneem en selfs 'n kleiner weergawe op Mars. Venus, wat 'n intrinsieke magnetiese veld ontbreek, ervaar egter nie soortgelyke vertonings nie. Ten spyte hiervan, kan Venus tydens intense sonwindgebeurtenisse steeds verskynsels vertoon wat soortgelyk is aan auroras. Die gassamestelling van die buitenste planete se atmosfeer verskil veral, wat veroorsaak dat hul aurorae in ultraviolet en infrarooi golflengtes verskyn.

Uranus, in die besonder, beskik oor 'n intrige magnetiese veld. Anders as die meeste planete, kom sy magnetiese veld nie van die middel af nie, maar is dit 59 grade van die rotasie-as af verskuif. Hierdie afwyking veroorsaak dat die Uraniese magnetosfeer asimmetries is, wat lei tot wisselende veldsterktes na gelang van ligging. Die Hubble-ruimteteleskoop het in 2011 'n mate van aorale aktiwiteit op Uranus opgespoor, veral rondom die pole.

In September 2006, met behulp van die NIRSPEC-spektrometer op die Keck II-teleskoop, het wetenskaplikes van die Universiteit van Leicester die infrarooi auroras op Uranus waargeneem. Deur die uitgestraalde golflengtes van die H3+ gelaaide deeltjie te ontleed, het hulle variasies in helderheid bepaal. Hierdie variasies dui op die temperatuur en digtheid van die atmosferiese laag waar die deeltjies voorkom.

Verbasend genoeg het die metings aan die lig gebring dat die digtheid van H3+ in die Uraniese atmosfeer toeneem, terwyl die temperatuur relatief onveranderd bly. Hierdie bevinding dui op 'n verband tussen die teenwoordigheid van infrarooi auroras en die stilstaande temperatuur. Emma Thomas, wat die waarnemingspan gelei het, stel voor dat hierdie insig lig kan werp op die hoër as verwagte temperature van gasreusplanete soos Uranus. Die navorsingspan teoretiseer dat die energieke aurora hitte genereer en kanaliseer en dit van die aurora af na die magnetiese ewenaar stoot.

Thomas beklemtoon ook die breër implikasies van hierdie infrarooi auroras. Aangesien eksoplanete wat soos Neptunus en Uranus lyk, gereeld ontdek word, kan die bestudering van Uranus se aurora insig gee in die atmosfeer en magnetiese velde van hierdie verre wêrelde en hul geskiktheid vir lewe. Boonop het die Uranus-bevindinge relevansie vir ons eie planeet – die verskynsel van geomagnetiese omkering, waar die aarde se magnetiese pole omdraai, bly grootliks onderbestudeer. Deur Uranus se daaglikse wanbelyning van sy rotasie- en magnetiese asse te bestudeer, kan wetenskaplikes 'n beter begrip kry van die uitwerking van 'n toekomstige poolomkering op die aarde se magnetiese veld en die potensiële impak daarvan op kommunikasie- en navigasiestelsels.

Hierdie jongste studie van Uraniese auroras dra by tot 30 jaar se waarnemings en verryk ons ​​kennis van ysreuse auroras en planetêre magnetiese velde binne ons sonnestelsel. Soos ons die geheimenisse van Uranus ontrafel, verdiep ons ons begrip van die heelal en ons plek daarin.

FAQ

V: Wat veroorsaak auroras?

A: Auroras kom voor wanneer gelaaide deeltjies in die sonwind en naby-planeet omgewing vasgevang word deur 'n planeet se magnetiese veld en bots met gasmolekules in die atmosfeer.

V: Kom auroras net op Aarde voor?

A: Nee, auroras kom ook op ander planete in ons sonnestelsel voor, soos die reusagtige planete en selfs Mars. Venus, wat 'n intrinsieke magnetiese veld ontbreek, ervaar egter nie soortgelyke vertonings nie.

V: Wat is uniek aan Uranus se magneetveld?

A: Uranus se magneetveld word met 59 grade vanaf sy rotasie-as verreken, wat dit asimmetries maak en variasies in veldsterkte na gelang van ligging veroorsaak.

V: Hoe kan die bestudering van Uranus se auroras insigte in eksoplanete verskaf?

A: Soos eksoplanete wat soos Neptunus en Uranus lyk, ontdek word, kan die bestudering van Uranus se auroras help om die atmosfeer en magnetiese velde van hierdie verre wêrelde te voorspel en hul potensiële bewoonbaarheid te bepaal.

V: Hoe kan die studie van Uraniese auroras ons inlig oor die aarde se geomagnetiese omkering?

A: Deur Uranus se daaglikse wanbelyning tussen sy rotasie- en magnetiese asse te verstaan, kan wetenskaplikes insigte kry in die potensiële uitwerking van die aarde se toekomstige poolomkering op sy magnetiese veld en verwante stelsels.