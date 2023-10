Die jongste aktiwiteite op die Internasionale Ruimtestasie: Mikro-organismes, Fisika-navorsing en Ruimtewandel-voorbereidings

By

Die Expedition 70-bemanning van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) was besig met verskeie navorsingsaktiwiteite en voorbereidings vir 'n komende ruimtewandeling. Op Dinsdag 10 Oktober het die ruimtevaarders gefokus op fisika-navorsing en menslike studies.

NASA-ruimtevaarder Loral O'Hara het aan die Cold Atom Lab gewerk, 'n toestel wat die kwantumgedrag van atome by byna absolute nul-temperature waarneem. Sy het nuwe komponente geïnstalleer en krag- en datakabels op die laboratorium weer gekoppel. Intussen het JAXA se Satoshi Furukawa verbrandingseksperimenttoerusting in die Kibo-laboratoriummodule opgestel om te bestudeer hoe mikroswaartekrag vlamme beïnvloed en brandveiligheid op ruimtetuie verbeter.

In 'n ander area van die ISS het die NASA-ruimtevaarder Jasmin Moghbeli die Ultraklank 2-toestel gebruik om O'Hara se nek-, skouer- en beenare te skandeer. Hierdie aarskanderingstudie is in die Columbus-laboratoriummodule uitgevoer, met hulp van dokters op die grond.

Voorbereidings vir 'n komende ruimtewandeling was ook aan die gang. Ruimtevaarders Moghbeli, Furukawa, O'Hara en bevelvoerder Andreas Mogensen van die Europese Ruimte-agentskap het die robotika-prosedures bespreek wat vir die ruimtewandeling beplan is. Moghbeli en Furukawa sal die Canadarm2-robotarm bedryf om O'Hara en Mogensen tydens die ruimtewandeling by te staan.

Benewens hierdie aktiwiteite het ruimtevaarders Nikolai Chub en Konstantin Borisov aan tegnologiestudies gewerk. Chub het toetse op 3D-drukgereedskap in mikroswaartekrag uitgevoer, met die doel om afhanklikheid van voorrade van die Aarde te verminder. Borisov het landmerke op aarde gefotografeer om data in te samel vir die verbetering van hoë-presisie navigasie vir die ruimtestasie.

In die algemeen gaan die Expedition 70-span voort om 'n wye reeks wetenskaplike navorsing te doen en voor te berei vir ruimtewandelings om ons begrip van mikroörganismes, fisika in die ruimte en ander belangrike areas van ruimteverkenning te bevorder.

Bron: NASA (National Aeronautics and Space Administration)