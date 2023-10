Nuwe studie vind dat mikroplastiek in wolke die klimaat kan beïnvloed

’n Onlangse studie wat in Environmental Chemistry Letters gepubliseer is, het die teenwoordigheid van klein mikroplastiekdeeltjies in wolkwater wat van hoë hoogte-berge in Japan versamel is, aan die lig gebring. Die mikroplastiek, wat in grootte wissel van 7.1 tot 94.6 mikrometer, is in die wolkwatermonsters opgespoor, wat daarop dui dat dit wolkvorming kan beïnvloed en moontlik die klimaat kan beïnvloed.

Daar is reeds gevind dat mikroplastiek, wat deeltjies van minder as 5 millimeter is, die wêreld se oseane, riviere, gronde en selfs die interne organe van wild besoedel. ’n Groeiende hoeveelheid navorsing het ook getoon dat mikroplastiek deur die atmosfeer vervoer kan word, deur wind en seesproei in die lug opgeblaas kan word en dan in reën terugval grond toe. Nou, hierdie nuwe studie dui daarop dat mikroplastiek ook in wolke teenwoordig kan wees.

Die navorsers het wolkwatermonsters met behulp van fyndraadtoestelle versamel en dit met beeldtegnieke ontleed. Hulle het mikroplastiek van nege verskillende soorte plastiek gevind, insluitend poliëtileen, polipropileen en poliëtileentereftalaat. Elke liter wolkwater wat ondersoek is, het tussen 6.7 en 13.9 mikroplastiek bevat, hoewel die werklike getalle hoër kan wees as gevolg van potensiële deeltjieverlies tydens versameling.

Die studie dui daarop dat mikroplastiek as wolkkondensasiekerne of yskerndeeltjies kan optree, wat wolkvorming beïnvloed. Dit kan implikasies vir die aarde se klimaat hê, aangesien wolke sonlig kan weerkaats en die planeet kan afkoel, of bydra tot die vrystelling van kweekhuisgasse soos metaan en koolstofdioksied, wat die aarde verhit.

Sommige kenners skep egter twyfel oor die direkte impak van mikroplastiek op wolkvorming. Hulle voer aan dat die teenwoordigheid van mikroplastiek in wolke eenvoudig kan beteken dat die deeltjies saam met die lugmassa vervoer word en nie die wolkvormingsproses self direk beïnvloed nie.

Die bepaling van die impak van plastiek op die aarde se stelsels, ekosisteme en gesondheid is van kritieke belang, gegewe die geprojekteerde toename in plastiekafvalproduksie. Met 'n geraamde 26 miljard metrieke ton plastiekafval wat tussen die 1950's en 2050 verwag word, is verdere navorsing nodig om die uitwerking van mikroplastiek op wolkvorming en klimaat ten volle te verstaan.

