ThoughtWorks-samewerking met IUCAA lei tot outomatiese dataverwerking vir MeerKAT-radioteleskoop

ThoughtWorks, ’n konsultasiemaatskappy wat spesialiseer in sagteware en digitale transformasie, het suksesvol met die Inter-Universiteit Sentrum vir Sterrekunde en Astrofisika (IUCAA) saamgewerk om geoutomatiseerde dataverwerkingsagteware vir die MeerKAT-radioteleskoop te ontwikkel en te implementeer. Hierdie samewerkingspoging, wat oor twee jaar gestrek het, het belowende resultate opgelewer om die vermoëns van die MeerKAT-radioteleskoop te bevorder.

MeerKAT, anders as optiese teleskope, werk deur die dag en nag om radioseine te ontvang. Dit is in 2018 bekendgestel en word deur die Suid-Afrikaanse Radio Sterrekunde-sterrewag (SARAO) bedryf en speel 'n deurslaggewende rol as 'n voorloper van die wêreldwye Square Kilometre Array (SKA)-inisiatief, wat samewerking tussen verskeie nasies behels. Met 64 antennas gaan MeerKAT die wêreld se mees sensitiewe en kragtigste radioteleskoop word, wat oor Suid-Afrika en Australië strek.

In Februarie 2023 het wetenskaplikes wat die MeerKAT gebruik het 'n opwindende ontdekking gemaak terwyl hulle 'n verre sterrestelsel bestudeer het. Hulle het groot waterstofatome, bekend as Rydberg-atome, waargeneem, wat nog nooit voorheen in sulke sterrestelsels waargeneem is nie. Hierdie atome, wat deur die sterrestelsel in geïoniseerde interstellêre gaswolke versprei is, kan waardevolle insigte verskaf oor interstellêre gas en die vorming van Rydberg-atome in die ruimte.

ThoughtWorks se betrokkenheid by die projek het gesentreer rondom die skepping van 'n outomatiese radioteleskoop-beeldverwerkingspyplyn genaamd ARTIP. Hierdie pyplyn, ontwikkel in samewerking met dr. Neeraj Gupta van IUCAA, het 'n rewolusie in die dataverwerkingsproses teweeggebring. Voorheen sou handmatige verwerking van 'n 1 TB-datastel etlike maande neem en kon tot foute lei. Met die ARTIP-pyplyn kan data-analise in net 30 minute tot 'n uur uitgevoer word, wat akkurate resultate verseker en wetenskaplike vooruitgang versnel.

Die samewerking tussen ThoughtWorks en IUCAA het nie net beduidende mylpale bereik nie, maar ook tot kritieke ontdekkings gelei. Die outomatiese verwerkingspyplyn het gehelp om 'n "OH-radikaal" buite die Melkweg-sterrestelsel te identifiseer, wat die moontlikheid voorstel om water (H₂O) in die buitenste ruimte te vind. Daar is egter nog baie werk om te doen, aangesien wetenskaplikes 'n datastel van ongeveer 1.7 betagrepe verwag, wat die ARTIP-pyplyn vir verwerking sal benodig.

Radio-astronomie, 'n tak van sterrekunde wat daarop fokus om die lug met behulp van radiofrekwensies te bestudeer, bied unieke uitdagings as gevolg van die hantering van groot volumes data. Die ontwikkeling van geoutomatiseerde dataverwerkingsinstrumente soos ARTIP is van kardinale belang vir radiosterrekundiges om wetenskaplike bevindinge effektief oor te dra. Met outomatisering word die tyd en moeite wat benodig word vir verwerking en analise aansienlik verminder, wat navorsers in staat stel om nuwe insigte oor die oorsprong van lewe en kosmologie te ontbloot.

Bronne:

– ThoughtWorks

– Inter-Universiteit Sentrum vir Sterrekunde en Astrofisika (IUCAA)