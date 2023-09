Gevorderde kamerategnologie maak vinnige heropbou van kwantumstate moontlik

Navorsers het 'n baanbrekende tegniek ontwikkel wat gevorderde kamerategnologie gebruik om die volle kwantumtoestand van verstrengelde deeltjies vinnig en doeltreffend te rekonstrueer. Hierdie innoverende metode maak voorsiening vir intydse visualisering van die golffunksie van twee verstrengelde fotone, wat aansienlik beter presteer as vorige benaderings wat ure of selfs dae kan neem. Die potensiële toepassings van hierdie deurbraak sluit in die verbetering van kwantumtoestandkarakterisering, kwantumkommunikasie en kwantumbeeldingstegnieke.

Die aard van verstrengeling kan verstaan ​​word deur die analogie van 'n paar skoene te gebruik. Wanneer jy een skoen lukraak kies, is die identiteit van die ander skoen onmiddellik bekend, ongeag sy ligging in die heelal. Daar is egter inherente onsekerheid tot die oomblik van waarneming.

Die golffunksie speel 'n sentrale rol in kwantummeganika en bied 'n omvattende begrip van 'n deeltjie se kwantumtoestand. Dit bevat inligting oor eienskappe soos posisie, snelheid en ander kenmerke van die deeltjie. In die geval van verstrengelde fotone laat die golffunksie wetenskaplikes toe om die uitkomste van metings op die fotone te voorspel.

Kwantumtoestandtomografie, ook bekend as kwantumtomografie, is 'n uitdagende taak wat die bepaling van die golffunksie van 'n kwantumstelsel behels. Vorige metodes gebaseer op projektiewe bewerkings het 'n groot aantal metings vereis en was tydrowend. Daarbenewens het die kwaliteit van die resultate afgehang van die kompleksiteit van die eksperimentele opstelling en was sensitief vir geraas.

Die nuwe tegniek wat ontwikkel is deur navorsers aan die Universiteit van Ottawa en Sapienza Universiteit van Rome, gebruik digitale holografie, 'n metode wat in klassieke optika gebruik word om 3D-voorwerpe te rekonstrueer. Deur 'n bifotontoestand te superponeer met 'n bekende kwantumtoestand en die ruimtelike verspreiding van gelyktydige fotonaankomste te analiseer, kan die onbekende golffunksie gerekonstrueer word. ’n Gevorderde kamera met nanosekonde-resolusie vang die gebeure vas, wat vinnige rekonstruksie moontlik maak.

Dr. Alessio D'Errico, een van die mede-outeurs van die navorsingsartikel, het die beduidende voordele van hierdie benadering beklemtoon en gesê dat dit eksponensieel vinniger is as vorige tegnieke en skaalbaarheidsuitdagings oorkom. Die potensiële impak van hierdie navorsing strek verder as die akademie, aangesien dit die potensiaal het om vooruitgang in kwantumtegnologie te versnel, insluitend kwantumtoestandkarakterisering, kwantumkommunikasie en kwantumbeeldingstegnieke.

Hierdie studie is gepubliseer in Nature Photonics en is befonds deur die Canada Research Chairs, die Canada First Research Excellence Fund, en die NRC-uOttawa Joint Centre for Extreme Quantum Photonics (JCEP).

Bronne:

– Natuurfotonika