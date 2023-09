Nuwe kwantummateriaal: Individuele grafeen nanoribbons vir die eerste keer gekontak

Wetenskaplikes by Empa en hul internasionale medewerkers het 'n groot deurbraak in kwantumtegnologie behaal deur individuele atomies presiese grafeen-nanolinte suksesvol te kontak. Grafeen nanoribbons is tweedimensionele strukture van koolstof wat unieke fisiese eienskappe en 'n verskeidenheid elektriese, magnetiese en optiese effekte vertoon. Dit is egter uitdagend om hierdie nanorlinte te bestudeer, aangesien hul kwantum-eienskappe meer uitgespreek word namate hulle smaller word. In hierdie studie het die navorsers koolstof-nanobuiselektrodes van 'n soortgelyke grootte gebruik om enkel grafeen-nanolinte te kontak, wat slegs sowat 1 nanometer breed is.

In samewerking met ander navorsingsgroepe het die span die atomies presiese grafeen-nanolinte van die nanotech@surfaces-laboratorium by Empa en die voorlopermolekules van die Max Planck-instituut vir Polimeernavorsing verkry. Die koolstof-nanobuise is deur 'n groep by die Peking-universiteit gekweek, en berekeningsanalise is in samewerking met die Universiteit van Warwick gedoen.

Om presiese kontak tussen die nanoribbons en nanobuiselektrodes te verseker, moes die navorsers dit versigtig oordra en in lyn bring op dieselfde substraat. Die sukses van die eksperiment is bevestig deur ladingvervoermetings wat by lae temperature uitgevoer is. Die navorsers verwag dat die robuuste kwantum-effekte van grafeen-nanolintjies selfs by kamertemperatuur waarneembaar kan wees, wat beduidende implikasies kan hê vir die ontwerp van toekomstige kwantummateriale. Hierdie deurbraak bring ons een stap nader aan die verwesenliking van die belofte van kwantumtegnologie, met die potensiaal daarvan om verskeie velde soos rekenaar-, kommunikasie- en materiaalwetenskap te revolusioneer.

– Empa-navorsers en hul internasionale medewerkers het koolstofnanobuiselektrodes suksesvol aan individuele atoom-presiese nanoribbons geheg. Krediet: Empa

– Navorsingsartikel gepubliseer in Nature Electronics: “Individuele lang grafeen-nanoribbons gekontak deur opgerolde koolstofnanobuiselektrodes” [Geen URL verskaf nie]

