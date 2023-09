Australië ontwikkel CRISPR-gebaseerde diagnostiese hulpmiddel vir die opsporing van apepokkevirus

Navorsers in Australië het 'n baanbrekende diagnostiese hulpmiddel, MPXV-CRISPR, ontwikkel vir die opsporing van die apepokkievirus (MPXV). Hierdie instrument, die eerste van sy soort in Australië, gebruik CRISPR-tegnologie om die virus met merkwaardige akkuraatheid en spoed op te spoor. Die navorsing, 'n gesamentlike poging gelei deur die Peter Doherty Instituut vir Infeksie en Immuniteit en die Walter en Eliza Hall Instituut vir Mediese Navorsing, is gepubliseer in The Lancet Microbe.

Terwyl CRISPR-tegnologie veral bekend is vir sy vermoëns in genoomredigering, het dit onlangs na vore gekom as 'n kragtige hulpmiddel vir diagnostiese doeleindes. MPXV-CRISPR is ontwerp om spesifieke genetiese volgordes te teiken wat slegs in die MPXV-virus voorkom. Die Universiteit van Melbourne se dr. Soo Jen Low, een van die studie se mede-eerste skrywers, het verduidelik dat CRISPR-gebaseerde diagnostiese instrumente optree soos super-akkurate speurders, wat vinnig genetiese materiaal identifiseer wat met spesifieke patogene geassosieer word.

Die MPXV-CRISPR-instrument is geprogrammeer om die virus te herken deur ingenieurs-“gidse” gebaseer op 'n databasis van 523 MPXV-genome. Wanneer virale DNA in 'n kliniese monster teenwoordig is, word die CRISPR-stelsel na die teiken gelei en stuur 'n sein uit wat die teenwoordigheid van die virus aandui. Die sensitiwiteit en akkuraatheid vlakke van hierdie toets metode is vergelykbaar met goud-standaard PCR metodes maar met die voordeel om resultate te lewer in 'n fraksie van die tyd.

Een van die baanbrekende kenmerke van MPXV-CRISPR is die spoed waarteen dit 'n diagnose kan verskaf. Tradisionele apepokkies-diagnostiek maak dikwels staat op gesentraliseerde laboratoriuminstellings, wat kan lei tot vertragings van etlike dae voordat toetsuitslae beskikbaar is. In teenstelling hiermee kan MPXV-CRISPR die virus binne net 45 minute opspoor, wat vinnige opsporing op die terrein moontlik maak.

Die navorsingspan werk nou daaraan om MPXV-CRISPR aan te pas in 'n draagbare toestel wat by versorgingspunte regoor die land ontplooi kan word. Dit sal vinniger en meer toeganklike diagnose moontlik maak, veral in afgeleë gebiede of plekke met beperkte hulpbronne. Die span poog om die bestuur van aappokke te revolusioneer, pasiëntuitkomste te verbeter en die reaksie op openbare gesondheid op toekomstige uitbrake te verbeter.

Die navorsingsamewerking het die Peter Doherty-instituut, die Walter en Eliza Hall-instituut vir mediese navorsing, die Melbourne seksuele gesondheidsentrum en die Monash-universiteit betrek.

