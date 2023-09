Bekendstelling van MPXV-CRISPR: 'n Revolusionêre diagnostiese hulpmiddel vir Monkeypox Virus

’n Span wetenskaplikes van die Peter Doherty-instituut vir infeksie en immuniteit en die Walter en Eliza Hall-instituut vir mediese navorsing het ’n baanbrekende diagnostiese hulpmiddel genaamd MPXV-CRISPR ontwikkel. Gepubliseer in The Lancet Microbe, hierdie instrument gebruik CRISPR-tegnologie om die apepokkievirus (MPXV) vinnig en akkuraat in kliniese monsters op te spoor, wat bestaande diagnostiese metodes oortref. Dit teiken spesifiek genetiese volgordes uniek aan MPXV, wat dit die eerste CRISPR-gebaseerde diagnostiese metode van sy soort in Australië maak.

CRISPR-tegnologie, bekend vir sy genoom-redigeringsvermoëns, word nou vir diagnostiese doeleindes gebruik. Dr. Soo Jen Low, 'n Navorsingsbeampte by die Doherty-instituut en mede-eerste skrywer van die studie, beskryf CRISPR-gebaseerde diagnostiek as presiese speurders wat spesifieke leidrade identifiseer wat verband hou met die teenwoordigheid van patogene. In die geval van MPXV-CRISPR is dit "geprogrammeer" om die virus te herken deur ingenieursgidse wat aan spesifieke dele van die virale DNA bind.

Wanneer virale DNA in 'n kliniese monster opgespoor word, word die CRISPR-stelsel na die teiken gelei en stuur 'n sein uit om die teenwoordigheid van die virus aan te dui. Hierdie diagnostiese metode bereik vergelykbare sensitiwiteit en akkuraatheid met goudstandaard PCR-metodes, maar in 'n fraksie van die tyd.

Een van die baanbrekende kenmerke van MPXV-CRISPR is die vinnigheid daarvan om 'n diagnose te verskaf. Huidige apepokkie-diagnostiek neem dikwels dae om resultate te lewer, terwyl MPXV-CRISPR die virus in net 45 minute kan opspoor. Die span werk tans daaraan om hierdie tegnologie aan te pas in 'n draagbare toestel wat gebruik kan word vir die opsporing van die apepokkievirus by verskeie gesondheidsorginstellings.

Dr Shivani Pasricha, 'n Senior Navorsingsbeampte by die Walter en Eliza Hall Instituut vir Mediese Navorsing en mede-senior skrywer van die studie, beklemtoon die potensiële impak van MPXV-CRISPR op openbare gesondheid. Deur toegang tot vinnige en betroubare diagnoses te verbeter, veral in gebiede met beperkte hulpbronne of afgeleë liggings, kan hierdie gedesentraliseerde benadering tot toetsing behandeling bespoedig en pasiëntuitkomste verbeter.

Die samewerking tussen die navorsingsinstellings het die Doherty-instituut, die Walter en Eliza Hall-instituut vir mediese navorsing, die Melbourne seksuele gesondheidsentrum en die Monash-universiteit betrek.

