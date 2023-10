Kommersiële walvisjag in die 20ste eeu het genetiese merk op oorlewende walvisse gelaat

Navorsing wat deur Oregon State University gedoen is, toon dat kommersiële walvisjag in die 20ste eeu 'n blywende impak gehad het op die genetiese diversiteit van vandag se oorlewende walvisse. Die studie het DNS van walvisbene wat op Suid-Georgia-eiland gevind is, vergelyk met DNS van hedendaagse walvisbevolkings, wat sterk bewyse onthul het van 'n verlies aan moederlike DNA-afstammelinge onder blou- en boggelrugwalvisse.

Die navorsers het ontdek dat hierdie moederlike afstammelinge, wat met kulturele herinneringe soos voedings- en broeiplekke geassosieer word, verlore gegaan het weens kommersiële walvisjag. Hierdie verlies impliseer dat die kennis wat deur generasies oorgedra is, wat verband hou met hierdie belangrike aspekte van die walvisse se lewens, ook verlore gegaan het.

Suid-Georgia-eiland, eens die tuiste van verskeie walvisstasies, was 'n terrein van uitgebreide walvisjagaktiwiteite in die 20ste eeu. Meer as 2 miljoen walvisse is gedurende hierdie tyd in die Suidelike Halfrond doodgemaak, met 175,000 100 doodgemaak naby Suid-Georgia-eiland alleen. Die eiland bly besaai met walvisbene, wat die historiese voetspoor van die slagting openbaar. Die koue temperature op die eiland het hierdie bene bewaar, waarvan sommige meer as XNUMX jaar oud is.

Terwyl walvisbevolkings in die Suid-Atlantiese Oseaan begin herstel het sedert die staking van kommersiële walvisjag, was die waarnemings van walvisse rondom Suid-Georgië-eiland min. Dit dui daarop dat plaaslike bevolkings moontlik uitgewis is, wat gelei het tot 'n verlies aan kulturele geheue onder die walvisse. Daar is egter aanduidings dat die walvisse dalk hierdie habitat herontdek, aangesien hul getalle stadig toeneem.

Die navorsing wat deur Oregon State University gedoen is, het DNS ontleed wat uit walvisbene wat op Suid-Georgia-eiland gevind is, ontleed en dit vergelyk met genetiese inligting van lewende walvisse. Die studie het aan die lig gebring dat hoewel genetiese diversiteit hoog bly onder die walvisse, daar bewyse is van 'n verlies aan moederlike DNA-afstammelinge in die blou- en boggelrugbevolkings. Die navorsers glo dat namate ouer walvisse sterf, meer moederlike afstammelinge die risiko loop om verlore te gaan.

Die behoud van die genetiese inligting van hierdie walvisse is noodsaaklik om hul verlede te verstaan ​​en hul toekoms te verseker. Die navorsers beklemtoon dat sonder 'n goeie begrip van die geskiedenis van hierdie walvisbevolkings, ons nie toekomstige veranderinge kan meet of voorsien nie. Die studie bied 'n geleentheid om die geskiedenis van hierdie walvisbevolkings te rekonstrueer en lig te werp op wat werklik verlore gegaan het as gevolg van walvisjagaktiwiteite.

Soos klimaatsverandering aanhou om temperature te verhoog, kan die DNS in die walvisbene op Suid-Georgië-eiland versleg. Daarom dien hierdie navorsing as 'n manier om hierdie belangrike historiese inligting onbepaald te bewaar en toekomstige bewaringspogings te rig.

Bron: Oregon State University se Marine Mammal Institute

– DNS: Deoksiribonukleïensuur, 'n molekule wat genetiese inligting en instruksies vir ontwikkeling, funksionering, groei en voortplanting dra.

– Moederlyn: Die genetiese afkomslyn wat deur die vroulike lyn oorgedra word, wat kulturele herinneringe en kennis kan insluit.

– Extirpated: 'n Term wat gebruik word om gelokaliseerde uitsterwing te beskryf, waar 'n spesie nie meer in 'n bepaalde gebied voorkom nie.

