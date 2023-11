Ontbloot die uiteenlopende en evolusionêre geskiedenis van krokodille

Krokodille, met hul taai gepantserde vel en roofsugtige gewoontes, roep dikwels gedagtes op aan antieke diere wat vir miljoene jare grootliks onveranderd gebly het. Onlangse navorsing het egter 'n baie meer dinamiese en diverse evolusionêre verlede vir hierdie fassinerende wesens onthul.

Alhoewel daar tans ongeveer 28 bekende lewende krokodilspesies is, verteenwoordig dit slegs 'n fraksie van die diverse groep wat deur die geskiedenis bestaan ​​het. Twee nuwe studies het lig gewerp op die oorsprong van krokodille en hul wydverspreide verspreiding oor die wêreld, asook die ontwikkeling van hul kenmerkende stadige groei.

Volgens hierdie studies het die groter moderne groep krokodille waarskynlik ongeveer 145 miljoen jaar gelede in Europa ontstaan. Van daar af het hul voorouers in verskillende afstammelinge uiteengegaan, met krokodille wat die vermoë ontwikkel het om soutwater te verdra. Hierdie aanpassing het hulle toegelaat om oor die hele wêreld te versprei, terwyl alligators tot varswateromgewings beperk gebly het. Hierdie bevindinge is in Royal Society Open Science gepubliseer.

"Die vermoë van krokodille om soutwaterliggame oor te steek, het hulle in staat gestel om baie meer geografies wydverspreid te word in vergelyking met krokodille," verduidelik professor Paul Barrett, 'n paleontoloog by die Natuurhistoriese Museum wat by die navorsing betrokke is. “Verskillende krokodil-subgroepe het gefloreer en in verskeie streke ontstaan.”

Benewens die naspeuring van die evolusionêre geskiedenis en verspreiding van krokodille, het die navorsing ook hul unieke groeipatrone ondersoek. Daar is gevind dat die stadige groeitempo wat in moderne krokodille waargeneem is 'n sekondêre aanpassing is wat nie in hul verre familielede bestaan ​​het nie. Hierdie studie, wat in Current Biology verskyn, het ook aan die lig gebring dat krokodille en voëls, wat nou verwant is, al meer as 220 miljoen jaar kontrasterende fisiologiese strategieë vertoon.

Die ryk en gevarieerde evolusionêre geskiedenis van krokodille sluit fassinerende wesens in wat aansienlik verskil van hul hedendaagse eweknieë. Sommige antieke krokodille was plantvreters, met komplekse tande soortgelyk aan soogdiere en het waarskynlik verskillende vrugte, knolle en varings gevreet. Bykomende spesies het mariene aanpassings gehad, soos flippers in plaas van voete en vaartbelynde liggame. Dit demonstreer dat krokodille deur hul geskiedenis 'n verskeidenheid ekologiese nisse verken het.

Deur hierdie diversiteit te bestudeer, kry navorsers insig in die uiteenlopende lewensgeskiedenis van krokodille. Terwyl groot reptiele dikwels met stadige groei geassosieer word, was antieke krokodille eintlik vinnig groeiende en aktief. Die oorgang na stadiger groei het op 'n later stadium in hul evolusie plaasgevind en word nie net aan hul semi-akwatiese lewenstyl toegeskryf nie.

Alhoewel daar baie vrae bly oor die spesifieke snellers vir vertraagde groei en evolusionêre veranderinge in krokodille, bied hierdie navorsing 'n dieper begrip van hul fassinerende geskiedenis en die merkwaardige aanpassings wat hulle oor tyd ontwikkel het.

Algemene vrae (FAQ)

1. Hoeveel spesies krokodille bestaan ​​vandag?

Daar is ongeveer 28 bekende lewende spesies krokodille wat in tropiese en subtropiese streke regoor die wêreld voorkom.

2. Waar het moderne krokodille die eerste keer verskyn?

Volgens onlangse navorsing het die groter groep moderne krokodille waarskynlik ongeveer 145 miljoen jaar gelede in Europa ontstaan.

3. Wat is die verskil tussen krokodille en alligators?

Krokodille en alligators het in Noord-Amerika van mekaar afgewyk. Krokodille het die vermoë om soutwater te verdra, wat hulle in staat stel om wêreldwyd te versprei, terwyl alligators beperk bly tot varswaterhabitatte.

4. Is krokodille en voëls verwant?

Krokodille en voëls is nou verwante evolusionêre neefs. Hulle deel 'n gemeenskaplike voorouer en het al meer as 220 miljoen jaar kontrasterende fisiologiese strategieë vertoon.

5. Het antieke krokodille plante geëet?

Ja, sommige antieke krokodille het plantetende diëte gehad, met tande soortgelyk aan soogdiere en waarskynlik van vrugte, knolle en varings gevreet.

(Bron: National Geographic)