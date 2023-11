Onthulling van die geheime van laservervaardigde koperplasma: 'n deurbraak in plasmadiagnostiek

By

Navorsers by die Indiese Instituut vir Tegnologie het 'n beduidende deurbraak gemaak op die gebied van plasmadiagnostiek met hul ontwikkeling van 'n gesofistikeerde botsing-bestralingsmodel. Deur in die ingewikkeldhede van laservervaardigde koperplasma te delf, het die span waardevolle insigte onthul deur presiese berekeninge van elektronimpak-opwekkingsdeursnee.

Die studie, gepubliseer in die Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, het gefokus op elektronimpak-opwekkingsdeursnitte vir oorgange in koper. Deur hierdie ontleding kon die navorsers ons begrip van die diagnostiek van laser-geïnduseerde plasmas bevorder.

Onder leiding van Rajesh Srivastava het die span die ten volle relativistiese verwronge golfteorie gebruik om die elektronimpak-opwekkings-deursnee te bereken. Veral, hulle het ook oorgange van metstabiele toestande oorweeg deur gebruik te maak van atoomgolffunksies wat verkry is deur die multi-konfigurasie Dirac-Fock benaderingsteorie, wat 'n hoë vlak van akkuraatheid verseker.

Die berekende elektronimpak fyn-struktuur vlak opwekking deursnee het die grondslag gevorm vir die ontwikkeling van 'n fyn struktuur-opgeloste botsing-straling (CR) model. Die CR-model, tesame met ruimtelik opgelosde optiese emissiespektroskopie (OES) metings, het die navorsers in staat gestel om diagnose te doen op laservervaardigde koperplasma onder atmosferiese druktoestande. Die span het drie waargenome sterk atoomemissielyne van koper gebruik vir hul ontleding.

Deur die genormaliseerde intensiteite afgelei van die CR-model te vergelyk met die ooreenstemmende OES-gemete waardes, het die navorsers suksesvolle plasmaparameters soos elektrontemperatuur en elektrondigtheid onttrek. Hierdie ontwikkeling in plasmadiagnostiek open nuwe weë vir die verbetering van diagnostiese vermoëns in verwante velde.

Hierdie omvattende studie dra nie net by tot ons begrip van laser-geïnduseerde koperplasma's nie, maar baan ook die weg vir toekomstige vooruitgang in navorsing oor laser-geproduseerde plasma.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is plasma?

Plasma word beskou as die vierde toestand van materie, wat bestaan ​​uit 'n hoogs geïoniseerde gas wat bestaan ​​uit positief en negatief gelaaide deeltjies.

Wat is elektronimpakopwekkings-deursnee?

Elektronimpakopwekkings-dwarssnitte meet die waarskynlikheid dat 'n elektron met 'n atoom of ioon bots en dit opwek na 'n hoër energietoestand.

Wat is die toepassings van hierdie navorsing?

Hierdie navorsing verbeter ons kennis van laservervaardigde koperplasmas, wat potensiële toepassings in verskeie velde het, insluitend materiaalwetenskap, samesmeltingsenergie-navorsing en astrofisika.

Hoe dra die botsingsstralingsmodel by tot plasmadiagnostiek?

Die botsings-stralingsmodel bied 'n omvattende begrip van verskeie prosesse betrokke by plasma, wat akkurate berekeninge van plasmaparameters moontlik maak en die weg baan vir vooruitgang in diagnostiese vermoëns.

Wie het die studie gedoen?

Die studie is uitgevoer deur navorsers van die Indiese Instituut vir Tegnologie, gelei deur Rajesh Srivastava.

Waar kan ek meer inligting oor die studie kry?

Meer inligting oor die studie kan gevind word in die navorsingsartikel getiteld "Electron impact fyn-struktuur deursnee berekeninge van Cu en hul toepassings in die diagnostiek van laser-geproduseerde Cu-plasma deur die botsingsstralingsmodel" gepubliseer in Spectrochimica Acta Part B : Atoomspektroskopie.