Sterrekundiges neem vir die eerste keer radiogolwe van Tipe Ia Supernova waar

Sterrekundiges het 'n ongekende ontdekking gemaak deur radiogolwe op te spoor wat deur 'n Tipe Ia-supernova uitgestraal word. Hierdie baanbrekende waarneming openbaar nuwe insigte in die aard van witdwerg-ontploffings en hul heliumryke omgewings.

Tipe Ia-supernovas is kernontploffings wat in witdwergsterre voorkom. Hulle word wyd deur sterrekundiges gebruik om kosmologiese afstande te meet en die uitbreiding van die Heelal te bestudeer. Die presiese meganisme agter Tipe Ia supernovas word egter nie ten volle verstaan ​​nie. Daar word geglo dat die ontploffing veroorsaak word deur massa-aanwas van 'n metgeselster, waar die opgehoopte materiaal hoofsaaklik uit waterstof bestaan. Daar is egter ook veronderstel dat witdwerge helium kan opbou van 'n metgeselster wat reeds sy buitenste laag waterstof verloor het.

Een van die raaisels rondom witdwerg-ontploffings is die gedrag van die gestroopte materie van die metgeselster. Nie al die materiaal val op die witdwerg nie; sommige daarvan vorm 'n wolk van omtrekstellêre materiaal rondom die binêre sterstelsel. Daar is verwag dat skokgolwe van die ontploffing wat deur hierdie omtrekstellêre materiaal beweeg, atome sou opwek en die uitstraal van sterk radiogolwe tot gevolg sou hê. Ten spyte van baie waarnemings van Tipe Ia-supernovas wat binne 'n wolk van omtrekstellêre materiaal voorkom, is radiogolfuitstralings tot nou toe nog nie opgespoor nie.

'n Internasionale span navorsers, insluitend lede van die Universiteit van Stockholm en die Nasionale Astronomiese Sterrewag van Japan, het 'n Tipe Ia-supernova waargeneem wat in 2020 ontplof het. Hulle het gevind dat hierdie supernova omring is deur omringende sterremateriaal wat hoofsaaklik uit helium bestaan. Boonop het hulle radiogolwe van die supernova suksesvol opgespoor. Deur die waargenome radiogolfsterkte met teoretiese modelle te vergelyk, het die navorsers vasgestel dat die witdwerg materiaal opgebou het teen 'n tempo van ongeveer 1/1000 die massa van die Son per jaar. Dit is die eerste bevestigde Tipe Ia-supernova wat veroorsaak word deur massa-aanwas van 'n metgeselster met 'n buitenste laag wat hoofsaaklik uit helium bestaan.

Die ontdekking van radiogolwe van hierdie heliumryke Tipe Ia-supernova sal na verwagting ons begrip van die ontploffingsmeganisme en die toestande wat tot 'n Tipe Ia-supernova lei, verdiep. Die navorsingspan beplan om voort te gaan met soek na radio-emissies van ander Tipe Ia-supernovas om verdere insigte te kry in die evolusie wat tot hierdie plofbare gebeure lei.

