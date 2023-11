Baanbrekersprojek onthul insigte in Wes-Antarktiese Yskap

Onlangse navorsing het 'n verbysterende feit onthul: die vinnig warmende Suidelike Oseaan hou 'n ernstige bedreiging vir die Wes-Antarktiese Yskap in, wat moontlik tot 'n aansienlike styging in globale seevlakke kan lei. Hierdie massiewe yslaag bevat genoeg bevrore water om seevlakke met tot 5 meter te verhoog as dit heeltemal sou smelt. Terwyl die onvermydelikheid van seevlakverhoging onbetwisbaar is, bly die presiese spoed en omvang van die smeltproses onseker.

Om lig te werp op hierdie kritieke kwessie, het 'n internasionale samewerking bekend as SWAIS2C (Sensitivity of the West Antarctic Ice Sheet to 2 Degrees C of Warming) 'n ongekende projek onderneem wat daarop gemik is om in sedimente onder die ys te boor. Een van die hoofdoelwitte van hierdie baanbrekende poging is om die tydlyn en klimaatstoestande te ontrafel wat die disintegrasie van die groot drywende ysrakke rondom die Wes-Antarktiese Yskap kan veroorsaak. Hierdie ysrakke speel 'n belangrike rol in die stabilisering van die massiewe ysplaat, en dien as natuurlike versperrings teen die vloei van ys in die see.

Deur die geologiese rekord te ondersoek en sedimente te onttrek wat gedurende vorige periodes van warmer klimaat gedeponeer is, hoop navorsers om waardevolle insigte in te win oor die gedrag van die Wes-Antarktiese Yskap. Tot dusver het wetenskaplikes slegs monsters van 13 plekke versamel, wat beperkte inligting verskaf oor die streek onder die groot ys.

Benewens hul veldwerk, maak die SWAIS2C-projek staat op gesofistikeerde numeriese modelle om die komplekse dinamika tussen die yslaag, seestrome en die onderliggende struktuur van die Aarde te verstaan. Deur hierdie modelle met waarnemingsdata te kombineer, poog wetenskaplikes om die meganismes en drempels te identifiseer wat ys ineenstorting of stabiliteit in die verlede veroorsaak het.

Jacqueline Austermann, 'n geodinamikus van die Lamont-Doherty Earth Observatory, beklemtoon die kritieke rol van modelle om historiese waarnemings met toekomstige voorspellings te verbind. Hierdie interdissiplinêre poging, wat boormanne, ingenieurs en navorsers betrek, sal in November 2023 met veelvuldige veldseisoene begin. Die span sal na die suidoostelike kant van die Ross-ysbank gaan, waar hulle 'n moderne warmwaterboor sal gebruik om 'n gat van 35 sentimeter deursnee deur ongeveer 600 meter ys te skep. Dit sal hulle toegang gee tot die onderwater holte, waar die landys in 'n ysbank oorgaan. Met behulp van gespesialiseerde sedimentkerntoerusting sal hulle rotsmonsters haal wat waardevolle inligting oor vorige omgewingstoestande bevat.

SWAIS2C behels 'n samewerkingspoging van meer as 120 professionele persone van ongeveer 35 internasionale navorsingsorganisasies. Kenners van verskeie lande, insluitend Nieu-Seeland, die Verenigde State, Duitsland, Australië, Italië, Japan, Spanje, Republiek van Korea, Nederland en die Verenigde Koninkryk, het kragte saamgesnoer om die geheimenisse van die Wes-Antarktiese Yskap en sy implikasies vir die toekoms van ons planeet.

