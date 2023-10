Ontsluit die geheime van selgedrag op sagte substrate: 'n paradigmaskuif in meganologie

’n Navorsingspan van die Universiteit van Turku en Turku Biowetenskapsentrum, in samewerking met Misvik Biology Ltd, het ’n baanbrekende metode ontwikkel om te bestudeer hoe kankerselle in beide sagte- en styweweefselomgewings optree. Die tradisionele opvatting was dat selle geneig is om te versprei en meer op stywer oppervlaktes te groei. Hierdie studie daag egter daardie aanname uit en open nuwe weë vir navorsing in kankerbiologie en weefselingenieurswese.

Die span het berekeningsmodellering en 'n wye reeks groeitoestande gebruik om selgedrag op sagte en stywe oppervlaktes in groot detail te vergelyk. Hulle het 'n outomatiese masjien gebruik om verskillende proteïenmengsels op hierdie oppervlaktes te mikrodruk, wat die proteïene naboots wat selle in die liggaam omring en inligting oor die weefselomgewing verskaf.

Die bevindinge van die studie het getoon dat die regte kombinasie van proteïene selgroei op sagte oppervlaktes kan ondersteun, wat deurslaggewende oorlewingswyses verskaf. Dit daag die bestaande paradigma uit en bied nuwe moontlikhede vir navorsing in beide kankerbiologie en weefselingenieurswese. Die navorsingspan glo dat deur meer diverse proteïenmengsels in selkultuur te gebruik, hulle 'n meer fisiologiese omgewing buite die liggaam kan skep, wat meer effektiewe modellering van siek en gesonde toestande moontlik maak.

Hierdie navorsing het ook lig gewerp op hoe selle kan heg, funksioneer en effektief sein op sagte substrate. Dit het 'n fundamentele verskuiwing in ons begrip van meganobiologie meegebring. Hierdie insigte het die potensiaal om ons begrip van kankervordering te verbeter en nuwe strategieë vir weefselingenieurswese te ontwikkel.

Oor die algemeen het hierdie studie belangrike kennis ontbloot oor selgedrag op sagte substrate, wat bestaande oortuigings uitdaag en nuwe weë oopmaak vir toekomstige navorsing in kankerbiologie en weefselingenieurswese.

Bron:

– James RW Conway et al, Gedefinieerde ekstrasellulêre matrikssamestellings ondersteun styfheid-onsensitiewe selverspreiding en adhesiesein, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023).