Ontsluit die potensiaal van ertjies: genetiese deurbraak verbeter ysterversterkte gewasse

Navorsers by die John Innes-sentrum het 'n baanbrekende genetiese ontdekking gemaak wat die produksie van ysterversterkte groente en graangewasse kan verander. Deur 'n nuut beskikbare kaart van die ertjie-genoom te gebruik, kon die span die onderliggende genetiese volgorde identifiseer wat verantwoordelik is vir twee hoë-ystermutasies in ertjies. Hierdie kennis maak opwindende moontlikhede oop vir geen-redigeringstrategieë om ysterinhoud in 'n wye reeks gewasse te verhoog. Die bevindinge van hul studie, getiteld "Genetiese basis van die historiese yster-akkumulerende dgl- en brz-mutante in ertjie," is in The Plant Journal gepubliseer.

Ystertekort is 'n wêreldwye gesondheidskwessie, wat veral meisies en vroue in die Verenigde Koninkryk en ander dele van die wêreld raak. Met die groeiende kommer oor klimaatsverandering wat lei tot 'n afname in vleisverbruik, word verwag dat die probleem van ystertekort vererger. Ystertekortanemie vind plaas wanneer die liggaam 'n tekort aan yster het, wat lei tot 'n vermindering in die aantal rooibloedselle wat verantwoordelik is vir die berging en vervoer van suurstof.

Die navorsingspan het RNA-volgordebepalingstegnieke gebruik om die gene wat in hoë-yster ertjieplante uitgedruk word, te ondersoek en dit te vergelyk met wilde tipe plante met normale ystervlakke. Deur rekenaarkartering en planteksperimente het hulle die spesifieke mutasies en hul liggings op die ertjie-genoom suksesvol geïdentifiseer.

Hierdie genetiese deurbraak bied geleenthede vir biofortifikasie, 'n metode om die voedingswaarde van voedsel te verbeter. Dit kan die teel van ertjielote met aansienlik hoër ysterinhoud moontlik maak of die ontwikkeling van aanvullings wat 'n meer biobeskikbare vorm van yster bevat, en sodoende newe-effekte wat met chemies-afgeleide ysteraanvullings geassosieer word, verminder.

Verder kan die kennis wat deur die bestudering van hierdie gene verkry word, verreikende implikasies buite ertjies hê. Die geïdentifiseerde gene is hoogs behoue ​​oor verskeie plante, wat die potensiaal bied om ander gewasse soos koring en gars te biofortifiseer deur gebruik te maak van geen-redigering en ander teeltegnieke.

Hierdie baanbrekende navorsing het nie net die geheimenisse van twee hoë-yster-ertjie-variëteite ontrafel nie, maar het ook die belangrikheid van saadbanke in wetenskaplike vooruitgang beklemtoon. Die Germplasma Hulpbronne Eenheid by die John Innes Sentrum het 'n belangrike rol gespeel in die bewaring en instandhouding van die saadvoorraad wat nodig is vir hierdie studie.

Uiteindelik baan hierdie genetiese deurbraak die weg vir die ontwikkeling van ysterversterkte gewasse wat ystertekorte kan bekamp en globale voeding kan verbeter. Deur die krag van ertjies te benut, kan ons 'n gesonder toekoms vir toekomstige geslagte ontsluit.

FAQ

Wat is ystertekort-anemie?

Ystertekortanemie is 'n toestand wat gekenmerk word deur 'n tekort aan yster in die liggaam, wat lei tot 'n vermindering in die aantal rooibloedselle wat verantwoordelik is vir die berging en vervoer van suurstof.

Wat is biofortifikasie?

Biofortifikasie verwys na die proses om die voedingsinhoud van voedselgewasse te verbeter deur genetiese of agronomiese ingrypings.

Hoe kan geenredigering die voedingswaarde van gewasse verhoog?

Gene-redigeringstegnieke stel wetenskaplikes in staat om spesifieke gene in gewasse te verander, wat moontlik hul voedingswaarde verhoog. In die geval van ysterversterkte gewasse kan geenredigering gebruik word om die plante se vermoë om yster op te neem en op te bou, te verbeter, wat lei tot hoër ysterinhoud in die eetbare dele van die gewas.

Wat is saadbanke?

Saadbanke is fasiliteite wat sade stoor en bewaar om genetiese diversiteit te handhaaf en teen potensiële verlies van plantspesies te beskerm. Hulle speel 'n deurslaggewende rol in die bewaring van historiese versamelings en die verskaffing van hulpbronne vir wetenskaplike navorsing en oesverbetering.