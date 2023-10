Biochemikus Andrea Bodnar se werk in mariene genomika-instituut

Andrea Bodnar is die biochemikus en wetenskapdirekteur van die Gloucester Marine Genomics Institute (GMGI) in Gloucester, Massachusetts. Die instituut, wat in 2013 gestig is, fokus daarop om kritieke uitdagings aan te spreek wat die oseane, menslike gesondheid en die omgewing in die gesig staar deur innoverende wetenskaplike navorsing en opvoeding. Deur sy navorsingsinstituut gebruik GMGI die nuutste molekulêre en genomiese tegnieke om volhoubare en gesonde oseane te bevorder, nuwe ontdekkings te ontdek wat visserye en menslike gesondheid beïnvloed, en die unieke aanpassings van mariene organismes te verken om biomedisyne en biotegnologie-vooruitgang te inspireer.

Een gebied van navorsing by GMGI is die studie van mariene ongewerweldes. Mariene ongewerweldes speel 'n deurslaggewende rol in die vorming van gesonde mariene ekosisteme en het unieke aanpassings wat hulle ideale modelle maak vir die bestudering van fundamentele biologiese prosesse wat relevant is tot menslike gesondheid. Bodnar se besondere belangstelling lê daarin om langlewende mariene ongewerweldes te bestudeer, met die see-egel wat haar gunsteling navorsingsmodel is. See-egels kan tot buitengewone ouderdomme leef sonder om tekens van veroudering of die ontwikkeling van kanker te toon. Deur die sellulêre en molekulêre meganismes onderliggend aan hul langlewendheid en weerstand teen kanker te verstaan, kan insig verkry uit die bestudering van see-egels lei tot voorkomende of terapeutiese strategieë vir ouderdomverwante degeneratiewe siektes en kanker by mense.

GMGI fokus ook op samewerkingspogings met akademiese, industriële en regeringsorganisasies. Hulle bied konferensies aan, bevorder toestande vir die ontwikkeling van 'n wetenskaplike gemeenskap in en om Gloucester, en werk saam met vennote om wetenskaplike navorsing en onderwys te bevorder.

In onlangse jare het genomika 'n omvattende begrip van die diversiteit en dinamika van seelewe verskaf, wat die ontwikkeling van nuwe instrumente vir volhoubare bestuur van die mariene omgewing moontlik maak. GMGI is aktief betrokke by die ontwikkeling en toepassing van molekulêre genetiese tegnologieë soos omgewings-DNA (eDNA) en CRISPR-gebaseerde molekulêre diagnostiek om volhoubare visserye te bevorder en bestuurspraktyke in bedreigde en beskermde mariene ekosisteme te verbeter.

Andrea Bodnar se werk by GMGI en die instituut se verbintenis tot wetenskaplike navorsing, onderwys en gemeenskapsontwikkeling dra by tot die bevordering van mariene genomika en die volhoubare bestuur van ons oseane en omgewing.

