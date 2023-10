'n Nuwe metode om die heelal se uitbreidingskoers te meet

Sterrekundiges van die Niels Bohr-instituut stel 'n nuwe metode voor om meningsverskille in die meting van die heelal se uitbreidingstempo aan te spreek. Die uitbreiding van die heelal is 'n fundamentele konsep in kosmologie, en om hierdie tempo, bekend as die Hubble-konstante, akkuraat te meet, is noodsaaklik vir ons begrip van die kosmos.

Tans word twee primêre metodes gebruik om die uitbreidingstempo te meet, maar hulle lewer effens verskillende resultate. Hierdie teenstrydigheid, bekend as die "Hubble-moeilikheid", het daartoe gelei dat astrofisici na alternatiewe benaderings soek.

Die navorsers stel voor om kilonovae, ontploffings as gevolg van die samesmelting van neutronsterre, te gebruik as 'n manier om afstande na sterrestelsels te meet. Kilonovae is merkwaardig simmetries, en hul eenvoud laat sterrekundiges toe om die hoeveelheid lig wat hulle uitstraal af te lei. Deur hierdie helderheid te vergelyk met die hoeveelheid lig wat die aarde bereik, kan navorsers die afstand na sterrestelsels wat kilonovae bevat, bereken.

Hierdie nuwe metode bied verskeie voordele bo tradisionele metodes. Dit vereis byvoorbeeld nie die kalibrasie van ander sterre, soos Cepheïede, om afstande te bepaal nie. Die navorsers het hierdie metode getoets met 'n kilonova wat in 2017 ontdek is en 'n Hubble-konstante nader aan die agtergrondbestralingsmetode verkry.

Alhoewel hierdie voorlopige bevindinge belowend is, is meer gevalle nodig vir validering. As die kilonova-metode egter die Hubble-probleem suksesvol oplos, kan dit 'n deurbraak bied in ons begrip van die heelal se uitbreiding.

Bronne:

– Supernova: ’n Sterontploffing wat tydens die laaste stadiums van ’n massiewe ster se evolusie plaasvind.

– Kosmiese agtergrondstraling: Die oorblywende straling van die Oerknal, wat die hele Heelal deurdring.