NASA se missie om die metaalwêreld in ons sonnestelsel te verken

NASA begin met 'n ongekende missie om 'n asteroïde genaamd Psyche te besoek, wat glo 'n metaalwêreld is. Psyche is geleë in die hoof asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter. Die missie het ten doel om vas te stel of Psyche die blootgestelde kern van 'n vroeë planetêre bousteen is. Vorige missies het naby-aarde asteroïdes besoek, maar Psyche hou geen bedreiging vir ons planeet in nie.

Die ruimtetuig, ook genaamd Psyche, sal na verwagting Donderdag lanseer en sal in 2029 by die asteroïde aankom. Oor die verloop van twee jaar sal die sending Psyche bestudeer deur 'n reeks wetenskaplike instrumente te gebruik om die ware aard daarvan te ontrafel.

Psyche, vernoem na die Griekse godin van die siel, is die grootste metaal asteroïde in ons sonnestelsel. Dit is ongeveer 173 myl breed en 144 myl lank. Radar- en teleskoopwaarnemings het aan die lig gebring dat Psyche waarskynlik yster, nikkel en ander metale bevat, sowel as rotsagtige materiaal en silikaat. Wetenskaplikes glo dat Psyche begin het as die ysterryke kern van 'n planetesimaal, wat sy buitenste lae verloor het deur botsings met ander rotsagtige voorwerpe.

Die sending na Psyche hou groot belofte in om planeetvorming te verstaan. Deur Psyche se blootgestelde metaalkern te bestudeer, hoop wetenskaplikes om insigte te kry in die samestelling en struktuur van die kerns van Aarde, Mercurius en Mars. Die ruimtetuig se instrumente sal ook soek na tekens van differensiasie op Psyche se oppervlak, wat leidrade kan verskaf oor hoe swaar materiale soos metale na die middel sink en 'n kern binne 'n planeet vorm.

Een van die opwindendste aspekte van die missie is die geleentheid om die oppervlak van 'n metaalwêreld van naby waar te neem. Asteroïdes het nie atmosfeer nie, so hul oppervlaktes ondergaan verwering van impakte en bestraling. Wetenskaplikes is gretig om te sien hoe ruimteverwering Psyche beïnvloed het.

Alhoewel daar nog baie vrae rondom Psyche is, word verwag dat die sending lig op sy raaisels sal werp en waardevolle insigte in die vroeë stadiums van ons sonnestelsel sal bied.

Bron: NASA, CNN