Wetenskaplikes ontdek nuwe ensieme met wildveranderende eienskappe in natuurlike produkte

Wetenskaplikes by die UF Scripps-instituut het 'n baanbrekende ontdekking gemaak wat die produksie van mediese chemikalieë kan rewolusie, veral in die ontwikkeling van nuwe kankerbehandelings. In 'n onlangse studie gepubliseer in Nature Chemical Biology, het die span onder leiding van chemikus Ben Shen die identifikasie van twee nuwe ensieme met buitengewone eienskappe onthul. Hierdie ensieme, bekend as "kofaktorlose oksigenases," het die vermoë om suurstof uit die lug in nuwe verbindings te inkorporeer sonder dat tipiese metale of kofaktore nodig is om die chemiese reaksie te inisieer.

Die betekenis van hierdie bevinding lê in die potensiële impak daarvan op geneesmiddelontdekking. Die span se navorsing dui daarop dat hierdie ensieme 'n meer toeganklike en doeltreffende manier bied om komplekse natuurlike chemikalieë te bestudeer en te vervaardig, waarvan baie die potensiaal het om waardevolle medisyne te word. Soos professor Shen opgemerk het, "die natuur is die beste chemikus" wanneer dit kom by die vervaardiging van hierdie ingewikkelde verbindings. Met behulp van hierdie ensieme kan wetenskaplikes nou nuwe maniere ondersoek om nuttige en kragtige stowwe vir verskeie terapeutiese doeleindes te skep.

Boonop los hierdie ontdekking 'n raaisel op wat navorsers sedert 2016 geïntrigeer het. Gui en Kalkreuter, die postdoktorale navorsers wat by die studie betrokke is, het gevind dat hierdie ensieme verantwoordelik is vir die unieke eienskappe van tiancimycin A, 'n kragtige verbinding met potensiële toepassings in kankerbehandeling. Die ensieme stel die bakterieë in staat om verbindings te produseer wat DNS teiken en ontwrig, wat hulle effektiewe middels teen virusse en kankerselle maak.

Die implikasies van hierdie navorsing is groot en verreikend. Die nuutgevonde ensieme bied wetenskaplikes 'n waardevolle hulpmiddel vir die sintetisering van verdedigende stowwe, en bied sodoende potensiële oplossings om verskeie siektes te bekamp. Die ontdekking beklemtoon ook die belangrikheid van natuurlike produkte in geneesmiddelontwikkeling. Die natuur is lank reeds 'n ryk bron van inspirasie vir navorsers, met byna die helfte van FDA-goedgekeurde antibiotika en antikankermiddels wat van natuurlike verbindings afkomstig is of daardeur geïnspireer is.

Vrae:

V: Wat is kofaktorlose oksigenases?

A: Kofaktorlose oksigenases is ensieme wat suurstof uit die lug kan trek en dit in nuwe verbindings kan inkorporeer sonder dat metale of ander kofaktore nodig is.

V: Hoe kan hierdie ensieme die ontdekking van geneesmiddels rewolusie?

A: Hierdie ensieme bied wetenskaplikes nuwe maniere om komplekse natuurlike chemikalieë te bestudeer en te vervaardig, wat moontlik lei tot die ontwikkeling van meer doeltreffende medikasie.

V: Wat is tiancimycin A?

A: Tiancimycin A is 'n kragtige verbinding wat in grondbewonende bakterieë ontdek is. Dit het potensiaal getoon as 'n kankergerigte teenliggaampieterapie en word ondersoek vir die toepassings daarvan in kankerbehandeling.