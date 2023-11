'n Nuwe laser-gebaseerde tegniek ondersoek die dinamiese eienskappe van metamateriale

MIT-ingenieurs het 'n innoverende lasergebaseerde metode bekendgestel genaamd Laser-Induced Resonant Acoustic Spectroscopy (LIRAS) wat die toets van die dinamiese eienskappe van metamateriale moontlik maak sonder om enige skade te veroorsaak. Deur twee lasers te gebruik, een om vibrasies te skep en die ander om dit te meet, kan navorsers 'n dieper begrip kry van materiale soos polimere op mikroskaal. Hierdie deurbraaktegniek baan die weg vir vooruitgang op verskeie gebiede, insluitend ultraklanktegnologie en beskermende toerusting.

Metamateriale is buitengewone materiale wat van gewone polimere, keramiek en metale gemaak word. Wanneer hulle presies op mikroskaal ontwerp is, beskik hulle oor unieke eienskappe wat ingespan kan word vir toepassings soos klankfokuserende akoestiese lense en impakbestande films. Terwyl rekenaarsimulasies insig in die potensiële gedrag van metamateriale kan gee, is fisiese toetsing van kardinale belang om hul werkverrigting te verifieer.

Tradisioneel was die fisieke toetsing van metamateriale op mikroskaal uitdagend as gevolg van die potensiaal vir strukturele skade. Die nuwe lasergebaseerde tegniek wat deur MIT-ingenieurs ontwikkel is, bied egter 'n veilige en vinnige oplossing vir hierdie probleem. Die stelsel gebruik twee lasers: een tref vinnig die struktuur, terwyl die ander die gevolglike vibrasies meet. Ten spyte van nie fisiese kontak nie, genereer die lasers vibrasies regdeur die metamateriaal, wat die uitwerking van fisiese kragte simuleer.

Ingenieurs kan die vibrasies analiseer om verskeie dinamiese eienskappe van die materiaal te bereken, insluitend die reaksie daarvan op impakte en sy vermoë om klank te absorbeer of te strooi. Met die vermoë om honderde miniatuurstrukture binne minute opgewonde te maak en te meet, maak hierdie tegniek doeltreffende karakterisering van mikroskaal metamateriale moontlik.

Die toepassings van hierdie deurbraak is groot. Navorsers verwag dat hierdie tegniek die ontdekking van optimale metamateriale sal versnel vir spesifieke eienskappe wat in verskeie industrieë vereis word. Dit het die potensiaal om die ontwikkeling van akoestiese lense, impakbestande films en ander futuristiese materiale te stroomlyn, wat lei tot vooruitgang in velde soos mediese beeldvorming, klankmanipulasie en beskermende toerusting.

-

vrae

V: Wat is metamateriale?

Metamateriale is materiale wat ontwerp is om eienskappe te hê wat nie natuurlik gevind word nie. Deur hul mikrostrukture presies te ontwerp, kan alledaagse materiale soos polimere en metale buitengewone eienskappe vertoon.

V: Hoe verskil konvensionele toetsmetodes vir metamateriale van die laser-gebaseerde tegniek?

Konvensionele toetsmetodes, soos nano-inkeping, behels dat die materiaal fisies afgedruk word om die reaksie daarvan te meet. Dit kan egter die mikrostruktuur beskadig. Die laser-gebaseerde tegniek, aan die ander kant, gebruik nie-kontak lasers om vibrasies te skep, wat die uitwerking van fisiese kragte naboots sonder om enige skade te veroorsaak.

V: Wat is die potensiële toepassings vir metamateriale?

Metamateriale het 'n wye reeks toepassings, insluitend akoestiese lense, impakbestande films en mediese beeldtoestelle. Hulle kan ook gebruik word in velde soos telekommunikasie, energie en verdediging as gevolg van hul unieke eienskappe.