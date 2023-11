Nuwe insigte in vlermuisreproduksie: paring sonder intromissie

In die wêreld van soogdiervoortplanting was die aanname nog altyd dat paring intromissie behels – een soogdier wat die ander penetreer met hul penis. 'n Onlangse studie het egter aan die lig gebring dat manlike serotienvlermuise 'n ander benadering gevolg het, en die reëls van soogdierparing herskryf. Hierdie vlermuise is betrokke by 'n styl van paring wat meer aan voëls herinner as hul harige eweknieë.

Die studie, gelei deur dr Nicolas Fasel, het die paringsgedrag van serotienvlermuise (Eptesicus serotinus) ondersoek en 'n verrassende ontdekking gemaak. Eerder as om hul penis vir intromissie te gebruik, gebruik manlike serotienvlermuise dit as 'n "kopulerende arm". Hulle raak hul geslagsdele saam met die wyfie se vulva, wat lei tot 'n unieke metode van paring wat meer soortgelyk is aan voëls as enige ander bekende soogdier. Hierdie bevinding daag ons begrip van paringsnorme uit en wys die fassinerende aanpassings wat in die stryd van die geslagte kan ontstaan.

Die span het ure se videomateriaal van 'n Nederlandse kerk waargeneem deur serotienvlermuise en ook gevange vlermuise in 'n Oekraïense vlermuisrehabilitasiesentrum waargeneem. Uit hierdie waarnemings het hulle opgemerk dat manlike serotienvlermuise 'n haarbedekte "hartvormige" struktuur op die punt van hul penis het wanneer hulle heeltemal regop is. Hierdie struktuur funksioneer as 'n kopulerende arm, wat die wyfie se stertmembraan herposisioneer sodat mannetjies die ideale paringsposisie kan vind.

Koppelsessies tussen manlike en vroulike serotienvlermuise kan gemiddeld 53 minute duur, met sommige langer as 'n halwe dag. Hierdie verlengde duur is waarskynlik as gevolg van die unieke aard van hul paringstyl.

Die ontdekking van hierdie onkonvensionele paringsgedrag by serotienvlermuise werp lig op die konsep van seksuele konflik, waar mans en wyfies van dieselfde spesie ontwikkel in reaksie op mekaar se pogings om 'n voordeel te verkry. In die geval van serotienvlermuise het die struktuur van hul geslagsdele ontwikkel in reaksie op die verdedigingsmeganismes wat deur wyfies gebruik word om ongewenste vryers af te weer.

Om vorentoe te beweeg, beoog navorsers om kopulerende gedrag in ander spesies vlermuise te ondersoek en in die meer geheimsinnige aspekte van vlermuisvoortplanting te delf. Hierdie nuutgevonde begrip van vlermuis-paringsgedrag open opwindende weë vir verdere navorsing oor die wonders van diere voortplanting.

FAQ

V: Hoe paar manlike serotienvlermuise?

A: Manlike serotienvlermuise gebruik hul penis as 'n “kopulerende arm” deur hul geslagsdele aan die wyfie se vulva te raak.

V: Hoe lank duur paringsessies vir serotienvlermuise?

A: Deksessies tussen manlike en vroulike serotienvlermuise duur gemiddeld 53 minute, maar dit kan soms langer as 'n halwe dag duur.

V: Wat is seksuele konflik?

A: Seksuele konflik verwys na die evolusionêre veranderinge wat plaasvind tussen mans en wyfies van dieselfde spesie terwyl hulle meeding vir reproduktiewe sukses.

V: Hoe het die struktuur van manlike serotienvlermuis geslagsdele ontwikkel?

A: Die struktuur van manlike serotienvlermuis geslagsdele het ontwikkel om die verdedigingsmeganismes wat deur wyfies gebruik word, te oorkom. Die vergrote penis help om die wyfie se stertmembraan te herposisioneer om paring te vergemaklik.