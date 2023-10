Bed-en-ontbyt met sterrekunde-tema sluit na 20 jaar van die aanbied van gaste 'n toer deur die heelal

’n Gewilde bed-en-ontbyt met sterrekunde-tema in Osoyoos, geleë in die Okanagan-streek van Brits-Columbië, het onlangs sy deure gesluit ná meer as twee dekades se besigheid. Observatory B&B, wat deur amateur-sterrekundige Jack Newton en sy vrou Alice besit word, het gaste nie net 'n blyplek gebied nie, maar ook 'n unieke en meeslepende toer deur die heelal.

Een van die hoofbesienswaardighede van die B&B was die ultrahoëdefinisie-teleskoop wat op die dak gesit het. Gaste het die geleentheid gehad om na die kosmos te kyk en hemelse voorwerpe soos die son, maan, sterre, planete, meteorietreën en diep lug-voorwerpe van naby te aanskou. Die teleskoop se hoë resolusie het gaste toegelaat om selfs gedurende die dag honderde sterre te sien. Die B&B het ook 'n Hydrogen Alpha-teleskoop gehad, wat 'n uitsig van naby van die son en sy uitbarstings verskaf het.

Jack Newton het uitgespreek dat sy gunsteling deel van die bestuur van die besigheid die vreugde en opwinding was om gaste die buitenste ruimte vir die eerste keer te wys. Baie gaste het emosionele reaksies gehad om die lug te verken en het dit as 'n lewensveranderende ervaring beskryf. Die B&B het 'n uiteenlopende reeks gaste verwelkom, van professionele en amateur-sterrekundiges tot individue met min astronomiese kennis wat bloot deur die heelal geïntrigeer is.

Alhoewel die B&B gesluit het, beplan Jack Newton om voort te gaan om die heelal deur sy teleskoop op 'n nagtelike basis waar te neem. Sy passie vir sterrekunde is duidelik deur sy prestasies, insluitend die ontdekking of mede-ontdekking van meer as 200 supernovas. Hy het ook sy astrofotografie laat publiseer deur bekende publikasies soos National Geographic en Life Magazine, en het toekennings ontvang van gesogte organisasies soos die Royal Astronomy Society of Canada.

Gaste wat die geleentheid gehad het om by die Observatory B&B te bly, het hul dankbaarheid uitgespreek vir die "buite hierdie wêreld" ervaring. Vir baie het hul besoek hulle geïnspireer om hul eie belangstelling in sterrekunde na te streef.

