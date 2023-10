Nuwe ontdekkings van onverklaarde 'feetjiesirkels' ondersoek met KI-tegnologie

Wetenskaplikes het nuwe ontdekkings gemaak van geheimsinnige "feetjiekringe" in woestyne regoor die wêreld. Hierdie sirkelvormige kolle van onvrugbare grond lyk soos rye polka-kolletjies en het wetenskaplikes jare lank verstom. Voorheen is feetjiesirkels net in die Namibwoestyn in Suider-Afrika en die buiteland van Wes-Australië waargeneem. ’n Onlangse studie het egter KI-tegnologie gebruik om satellietdata te ontleed en honderde bykomende kolle in 15 verskillende nasies oor drie kontinente gevind waar soortgelyke plantegroeipatrone wat soos feetjiesirkels lyk, gevind kan word.

Die navorsers het 'n neurale netwerk, 'n KI-tegnologie wat breinprosesse naboots, gebruik om feetjiesirkelagtige patrone in die hoë-resolusie satellietbeelde te identifiseer. Die neurale netwerk is opgelei deur 15,000 575,000 satellietbeelde van Namibië en Australië te gebruik, waarvan die helfte feetjiesirkels bevat het en die ander helfte nie. Dit het toe byna XNUMX XNUMX stukke grond wêreldwyd ontleed en sirkelpatrone geïdentifiseer wat soos bekende feetjiesirkels gelyk het. Die menslike hersiening is uitgevoer om nie-feetjie-sirkelstrukture uit te sluit gebaseer op foto-interpretasie en kontekstuele inligting.

Die studie het 263 droëlandgebiede geïdentifiseer met sirkelvormige patrone wat lyk soos feetjiesirkels in Australië en Namibië, sowel as ander droë streke regoor Afrika en dele van Wes-Asië, Sentraal- en Suidwes-Australië, en die Sahel, Wes-Sahara en Horing van Afrika. Hierdie bevindinge verskaf waardevolle insigte in die globale verspreiding van feetjiesirkels.

Feetjiesirkels word onderskei van ander natuurverskynsels wat gapings in plantegroei skep as gevolg van hul hoogs geordende patroon. Die patrone wat in hierdie studie geïdentifiseer is, het egter nie aan die hoë standaard voldoen wat deur dr. Stephan Getzin, 'n navorser aan die Universiteit van Göttingen, gedefinieer is nie. Die studie het ook die komplekse en plekspesifieke faktore uitgelig wat bydra tot sprokiesirkelvorming, soos klimaat en plantselforganisasie in Namibië en termietaktiwiteit in Australië.

Oor die algemeen is die studie se globale atlas van feetjiesirkels daarop gemik om verdere navorsing oor hierdie enigmatiese verskynsels te inspireer en wetenskaplikes aan te moedig om die raaisels rondom hul vorming te verken. Die gebruik van KI-tegnologie in hierdie studie bied 'n kragtige hulpmiddel om feetjiesirkels op 'n groter skaal te identifiseer en te bestudeer.

– Feetjie-sirkels: Ronde skywe van onvrugbare vuilheid wat in woestyne gevind word, gekenmerk deur 'n hoogs geordende patroon tussen die sirkels.

– Neurale netwerk: 'n KI-tegnologie wat breinprosesse naboots en in staat is om patrone te leer en te herken.

– Droë ekosisteme: Ekosisteme wat gekenmerk word deur lae reënval en beperkte waterbeskikbaarheid.

