Die fassinerende wêreld van swamvleisetery: hoe 'n roofdier prooi vang en verteer

’n Onlangse studie het nuwe insigte verskaf oor die ingewikkelde molekulêre prosesse wat betrokke is wanneer ’n vleisetende swam sy prooi vang en verteer. Die navorsing het gefokus op Arthrobotrys oligospora, 'n swamspesie wat tipies voedingstowwe uit verrottende organiese materiaal verkry, maar wat tot predasie kan wend wanneer hulle te kampe het met hongersnood of die teenwoordigheid van nabygeleë wurms.

Terwyl vorige studies 'n bietjie lig gewerp het op die biologie van roofdier-prooi-verhoudings in swamme, het die molekulêre besonderhede van hierdie proses grootliks onbekend gebly. Om hierdie kennisgaping aan te spreek, het 'n span gelei deur Hung-Che Lin van Academia Sinica in Taipei 'n reeks laboratoriumeksperimente uitgevoer met behulp van die nematodewurm Caenorhabditis elegans.

Met behulp van 'n tegniek genaamd RNAseq, het die navorsers die aktiwiteit van verskillende gene in A. oligospora in verskillende stadiums van predasie ontleed. Hulle het verskeie belangrike biologiese prosesse ontdek wat blykbaar 'n deurslaggewende rol speel in die roofgedrag van hierdie swam.

Die bevindinge dui daarop dat wanneer A. oligospora 'n wurm waarneem, daar 'n toename in DNA-replikasie en ribosoomproduksie is. Vervolgens is daar 'n opregulering van gene wat kodeer vir proteïene wat betrokke is by lokvalvorming en -funksie, insluitend afgeskeide wurm-kleefproteïene en 'n nuut geïdentifiseerde familie van proteïene genaamd "trap-verrykte proteïene" (TEP).

Ten slotte, sodra A. oligospora filamentagtige strukture in die wurm uitgebrei het om dit te verteer, word gene wat kodeer vir verskeie ensieme bekend as proteases, meer aktief, veral 'n groep bekend as metalloproteases. Hierdie proteases is verantwoordelik vir die afbreek van proteïene, wat hul rol in die aanhelp van wurmvertering aandui.

Hierdie bevindinge verskaf nie net 'n dieper begrip van die molekulêre meganismes onderliggend aan A. oligospora predasie nie, maar lê ook die grondslag vir toekomstige navorsing oor ander swam roofdier-prooi interaksies.

Vrae:

V: Wat is RNAseq?

A: RNAseq is 'n tegniek wat gebruik word om geenuitdrukking te analiseer deur die vlak van RNA-molekules in 'n monster te meet. Dit verskaf waardevolle insigte oor die aktiwiteit van verskillende gene op verskillende tydstip.

V: Wat is proteases?

A: Proteases is ensieme wat verantwoordelik is vir die afbreek van proteïene in kleiner peptiede of aminosure. Hulle speel noodsaaklike rolle in verskeie biologiese prosesse, insluitend vertering.

V: Wat is metalloprotease?

A: Metalloproteases is 'n klas proteases wat metaalione, soos sink, benodig vir hul ensiematiese aktiwiteit.

Bron: phys.org