Ondersoek tydpersepsie in outisme: 'n dieper begrip deur dieremodelle

Tydpersepsie is 'n deurslaggewende aspek van menslike en dierlike kognisie, wat besluitneming, geheue, kommunikasie en motoriese beheer beïnvloed. Medeprofessor Fuat Balci van die Universiteit van Michigan delf diep in die werking van die menslike en dierlike verstand, en bestudeer die sin van tyd en die ooreenkomste en verskille tussen spesies.

Balci fokus spesifiek op skalêre tydsberekening, 'n fundamentele kenmerk van tydpersepsie wat deur verskeie spesies gedeel word. Soos tydintervalle toeneem, verminder die akkuraatheid van interne tydsberekening, baie soos pixelering op 'n televisieskerm. Dit dui daarop dat die menslike brein se stophorlosiefunksie evolusionêr bewaar en vergelykbaar is tussen verskillende spesies.

Om tydpersepsie te verstaan ​​het praktiese implikasies, insluitend insigte in die evolusionêre grondslae van die menslike verstand en die gebruik van diermodelle om die menslike brein te bestudeer. Balci se navorsing maak ook voorsiening vir die verkenning van tydpersepsie-onderbrekings wat verband hou met neurologiese afwykings soos outisme, wat moontlik tot terapeutiese intervensies kan lei.

Studies het getoon dat individue met outisme onderbrekings aan hul interne klok kan hê, wat lei tot 'n groter gevoel van onsekerheid. Hierdie verhoogde onsekerheid kan bydra tot herhalende gedrag en ander kenmerkende kenmerke van outisme. Balci poog om die verband tussen tydpersepsie-tekorte en die breër simptome van outisme te ontbloot.

Deur sy projek, getiteld "NeVRo: Kombinasie van kalsiumbeelding, optogenetika en virtuele realiteit om interne klok in outisme te ondersoek," gebruik Balci outistiese diermodelle om die rol van tydpersepsie in outismespektrumafwykings te ondersoek. Tradisionele dieretoetsomgewings in klein boksies beperk die waarneming van natuurlike gedrag. Balci oorkom hierdie beperking deur ekologies geldige toetstoestande te skep deur virtuele werklikheidstegnologie te gebruik.

In Balci se eksperimentele opstelling hardloop muise op 'n opgeskorte bal en beheer hul bewegings in 'n virtuele omgewing. Hierdie benadering bied 'n meer realistiese toetsomgewing en maak voorsiening vir die waarneming van individuele neuronaktiwiteit op 'n sellulêre vlak. Balci kombineer virtuele realiteit met die nuutste tegnologie soos kalsiumbeelding en optogenetika om spesifieke neurone te manipuleer en breinaktiwiteitspatrone te ontleed.

Hierdie gekombineerde benadering strek verder as eenvoudige sifting van diermodelle vir menslike siektes en dwelms. Balci se in-diepte fenotipering behels die ontleding van waarneembare eienskappe en kenmerke om potensieel ontwrigte breinaktiwiteit wat in outisme gesien word reg te stel.

Balci se navorsing het ten doel om 'n dieper begrip van kognitiewe meganismes en hul rol in versteurings soos outisme te verskaf. Deur die kernsimptome van outisme aan te spreek, hoop hy om 'n algemene onderliggende oorsaak te ontdek. Hierdie verkenning het die potensiaal om 'n dieper begrip van die kognitiewe ontwrigtings in die hart van outisme te ontsluit en die weg te baan vir meer effektiewe terapeutiese intervensies.

Bronne:

– Universiteit van Michigan Departement Biologiese Wetenskappe (UM Biologiese Wetenskappe)

– Fuat Balci, medeprofessor by UM Biologiese Wetenskappe