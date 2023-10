Sitoskeletproteïene speel 'n deurslaggewende rol in eierontwikkeling, volgens Noordwes-geneeskundestudie

Wetenskaplikes van Noordwes Geneeskunde het die rol van sitoskeletale proteïene in die groei van ontwikkelende eiers in vrugtevlieë ontbloot. Die studie, gepubliseer in die Proceedings of the National Academy of Sciences, werp lig op hoe eierselle vorm en van ander susterselle onderskei.

Oösiete, of ontwikkelende eiers, word gevorm wanneer een sel homself as 'n oösiet differensieer, terwyl die oorblywende selle "verpleegselle" word wat die oösiet van die nodige materiaal vir groei voorsien. Hierdie onderling gekoppelde sellulêre strukture, bekend as "wenners vat alles," is teenwoordig in beide vrugtevlieë en soogdiere.

Die laboratorium van Dr Vladimir Gelfand het die studie uitgevoer om die meganismes agter hierdie proses verder te verstaan. Hulle het gevind dat oösiete as parasiete optree, met die verpleegsterselle wat al die nodige proteïene produseer, wat dan deur die sitoplasmiese dyneen-molekulêre motor in die oösiet langs mikrotubuli vervoer word.

Deur vrugtevlieë as hul modelstelsel te gebruik, het die wetenskaplikes eierstokke gekweek en waargeneem dat die oösiet 'n groter aantal mikrotubuli gegenereer het, wat dien as intersellulêre snelweë vir die vervoer van proteïene en hulpbronne. By vrugtevlieë word mikrotubule-groei gereguleer deur 'n genetiese homoloog genaamd mini spindles (Msps) in plaas van XMAP215, die proteïen wat verantwoordelik is vir mikrotubule-groei by mense.

Die studie het aan die lig gebring dat Msps mRNA, met instruksies vir die maak van Msps-proteïen, in die oösiet gekonsentreer is. Die afbreek van die mRNA het mikrotubuli-ontwikkeling en selgroei negatief beïnvloed. Daar is ook ontdek dat dineïen verantwoordelik was vir die ophoping van Msps mRNA binne die oösiet.

Die verwydering van dineïen het die hoeveelheid mRNA binne die oösiet verminder, wat normale selontwikkeling gestop het. Dit het daartoe gelei dat navorsers Msps en dynein geïdentifiseer het as 'n dinamiese duo in die regulering van oösietspesialisasie en -ontwikkeling.

Die bevindinge vestig 'n positiewe terugvoerlus tussen dynein en Msps, wat oösietontwikkeling bevorder. Toekomstige navorsing sal daarop fokus om die faktore te verstaan ​​wat bepaal watter selle oösiete word.

Die studie is ondersteun deur 'n toekenning van die Nasionale Instituut vir Algemene Mediese Wetenskappe.

Bronne:

– Verrigtinge van die Nasionale Akademie van Wetenskappe

– Gelfand Laboratorium