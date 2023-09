Begrip van bakteriese motors: implikasies vir doeltreffende nanomasjiene

Navorsers van Nagoya Universiteit, Osaka Universiteit en Nagahama Instituut vir Biowetenskap en Tegnologie het beduidende ontdekkings gemaak rakende die voortbeweging van bakterieë en die potensiële toepassings daarvan in die ontwikkeling van nanomasjiene. Die span, gelei deur professor emeritus Michio Homma en professor Seiji Kojima, het die rol van die FliG-molekule in die flagellêre laag, of die "motor" van bakterieë, geïdentifiseer.

Die vlagmotor in bakterieë het 'n rotor en 'n stator. Die stator funksioneer as die enjin, terwyl die rotor roteer op grond van die oordrag van die stator se rotasie. Hierdie meganisme laat bakterieë vorentoe of agtertoe beweeg. Die C-ring, 'n proteïenkompleks, beheer hierdie beweging. Die FliG-molekule binne die C-ring dien as 'n koppelaar, wat die skakeling tussen vorentoe en agtertoe beweging vergemaklik.

Die navorsers het die G215A-mutant van die FliG-molekule ondersoek, wat permanente kloksgewyse rotasie van die motor veroorsaak. Deur hul studie het die span ontdek dat veranderinge in die FliG-struktuur en die interaksie van watermolekules daaromheen verantwoordelik is vir die kloksgewyse beweging. Hierdie veranderinge vind ook plaas in die normale vorm van FliG wanneer dit kloksgewys roteer. Die strukturele verskille stel bakterieë in staat om te wissel tussen vorentoe en agtertoe beweging in reaksie op hul omgewing.

Om die fisiese eienskappe van die FliG-proteïen te verstaan, is 'n deurbraak in die begrip van die molekulêre meganisme van rotasiewisseling in motors. Die bevindinge baan die weg vir die ontwikkeling van kompakte motors met hoër energie-omsettingsdoeltreffendheid. Hierdie kennis kan toegepas word in die ontwerp van kunsmatige nanomasjiene wat presiese beheer oor hul rotasie het. Hierdie vooruitgang het die potensiaal om verskeie velde te revolusioneer, soos medisyne en die ontwerp van kunsmatige lewe.

Die studie, gepubliseer in iScience, is 'n belangrike stap vorentoe in ons begrip van bakteriële motors en hul potensiële implikasies vir die ontwikkeling van meer doeltreffende nanomasjiene. Dit open nuwe weë vir navorsing in nanotegnologie en ingenieurswese, wat opwindende moontlikhede bied vir toekomstige tegnologiese vooruitgang.

