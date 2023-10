Neuronaterapie: vordering in selterapie vir neurologiese toestande

Navorsers aan die Universiteit van Kalifornië, San Francisco, het aansienlike vordering gemaak met die ontwikkeling van 'n nuwe benadering tot die behandeling van neurologiese toestande met behulp van selterapie. Neurona Therapeutics, 'n maatskappy wat deur vier laboratoriumhoofde by die universiteit gevorm word, beoog om inhiberende interneurone in mense se senuweestelsels oor te plant om ooropgewekte stroombane te behandel wat bydra tot toestande soos epilepsie, Alzheimer se siekte en neuropatiese pyn.

Die ontwikkeling van hierdie terapie was nie sonder uitdagings nie. Navorsers binne die vier groepe het aanvanklik gesukkel om oog tot oog te sien oor data-interpretasie rakende die produksie van inhiberende interneurone. Spanning het tydens vergaderings ontstaan ​​toe vrae geopper is oor data wat deur 'n postdoktorale navorser aangebied is. Ten spyte van die heen en weer, het die maatskappy daarin geslaag om $165 miljoen in waagkapitaalfinansiering in te samel en het onlangs 'n kliniese proef oor epilepsie begin, wat hul inhiberende selle genaamd NRTX-1001 in pasiënte se brein ingespuit het.

Voorlopige resultate van die verhoor is belowend, met die eerste twee deelnemers wat 'n meer as 90 persent vermindering in aanvalle na behandeling ervaar. Hierdie uitkoms het die potensiaal om 'n nuwe behandelingsopsie vir ernstige epilepsie te bied. Daar bly egter kommer oor die selle wat in die terapie gebruik word.

Neurona gebruik selle van die mediale ganglioniese eminensie (MGE), 'n neuron "fabriek" wat tydens embrioniese ontwikkeling verskyn en aanleiding gee tot inhiberende interneurone in die korteks. Hierdie selle het unieke eienskappe wat hulle geskik maak vir terapeutiese navorsing, aangesien hulle omvattend deur die korteks versprei en migrasievermoë kan behou wanneer dit in volwasse breine oorgeplant word.

Om die etiese en logistieke uitdagings wat verband hou met die gebruik van menslike MGE-selle van fetale weefsel te vermy, het navorsers menslike pluripotente stamselle gebruik om MGE-agtige selle te produseer. Die doel was om hierdie selle te ontwikkel tot somatostatien- en parvalbumien-positiewe neurone, wat terapeutiese potensiaal in prekliniese proewe getoon het. Die protokol wat in 2013 ontwikkel is, het staatgemaak op die inspuiting van stammoederselle in muisbreine, wat kommer oor gewasvorming laat ontstaan. Die Neurona-span het egter sedertdien hul benadering verfyn en gebruik nou toegewyde selle in hul terapie.

Die onlangse publikasie deur Neurona bied verdere insig in hul benadering en die navorsing agter NRTX-1001, maar vrae oor die selle wat in die behandeling gebruik word, duur voort. Dit is van kardinale belang om hierdie bekommernisse aan te spreek voordat u verder met menslike proewe voortgaan.

Definisies:

– Inhiberende interneurone: Neurone wat neuronaktiwiteit reguleer deur die afvuur van ander neurone te inhibeer.

– Neurologiese toestande: Afwykings wat die senuweestelsel beïnvloed, insluitend die brein, rugmurg en perifere senuwees.

– Selterapie: 'n Mediese behandeling wat selle gebruik om beskadigde of siek selle, weefsels of organe te herstel, te vervang of te regenereer.

