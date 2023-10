Ultraklanktegnologie toon belofte in die afbreek van "Forever Chemicals"

Navorsers aan die Ohio State University het 'n beduidende deurbraak gemaak in die vind van 'n metode om die sterk bindings van "vir ewig chemikalieë," of PFAS (polifluoroalkyl stowwe) af te breek. Hierdie giftige chemikalieë word algemeen in alledaagse items soos kookgerei, skoonheidsmiddels en voedselomhulsels aangetref en hou potensiële gesondheidsrisiko's vir mense in.

Onder leiding van professor Linda Weavers het die navorsingspan ultraklanktegnologie gebruik om klankgolwe teen 'n ultrasoniese frekwensie uit te straal. Hierdie klankgolwe het klein borrels geskep wat bekend staan ​​as "verbrandingskamers", wat temperature van 10,000 XNUMX Kelvin bereik het. Hierdie proses, genoem ultrasoniese degradasie, het effektief die sterk fluoorbindings van PFAS-molekules in kleiner verbindings afgebreek.

Vorige behandelingsmetodes het probleme ondervind om die kleiner verbindings van PFAS af te breek. Hierdie deurbraaktegniek wat ultraklanktegnologie gebruik, was egter meer doeltreffend om die kleiner verbindings af te breek, soos waargeneem oor 'n tydperk van drie uur.

Die navorsers het hul pogings gefokus op grondwater wat met brandbestrydingsskuim besmet is, waar PFAS-besoedeling algemeen voorkom. Die resultate het getoon dat die kleiner verbindings aansienlik vinniger afgebreek het as die groteres, wat die potensiaal van ultraklanktegnologie aandui as 'n meer effektiewe en omgewingsvriendelike benadering om PFAS-kontaminasie uit te skakel.

Terwyl hierdie ontdekking belofte toon, waarsku professor Weavers dat die volledige uitroei van "vir ewig chemikalieë" uit die omgewing steeds 'n komplekse taak is. PFAS-stowwe is deurdringend, wat hul uitskakeling uitdagend maak. Sy glo egter dat hierdie ultraklanktegnologie kan lei tot die ontwikkeling van klein, hoë-energie waterfiltreertoestelle wat in alledaagse huise gebruik kan word.

Die navorsing, gepubliseer in The Journal of Physical Chemistry A, verskaf nuwe insigte in die bekamping van die volharding van PFAS in die omgewing. Verdere navorsing is nodig om 'n ekonomies lewensvatbare manier te vind om hierdie tegnologie op 'n groter skaal te implementeer, met die doel om die teenwoordigheid van "vir ewig chemikalieë" te verminder en menslike gesondheid en die omgewing te beskerm.

