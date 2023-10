Sterre kan moontlik in die helfte gesny word deur "relativistiese lemme," volgens 'n nuwe studie

’n Nuwe studie wat deur navorsers by die Sentrum vir Kosmologie en Deeltjiefisika aan die Universiteit van New York gedoen is, dui daarop dat sterre in die helfte gesny kan word deur “relativistiese lemme”, wat ultra-kragtige uitvloeie van plasma is wat deur uiters sterk magnetiese velde gevorm word. Hierdie ster-splitsende lemme kan moontlik sommige van die helderste ontploffings in die heelal verklaar, bekend as gammastraaluitbarstings (GRB's).

GRB's is buitengewoon kragtige ontploffings in die lug, maar hulle kom dikwels te ver weg vir ons om hulle in detail waar te neem. Daar word vermoed dat hierdie uitbarstings gegenereer word deur óf swart gate óf magnetars, wat hoogs gemagnetiseerde neutronsterre is. Die stadige vervaag van sommige GRB's was egter moeilik vir sterrekundiges om te verduidelik.

In hierdie nuwe studie stel die skrywers voor dat hierdie voortslepende GRB's kan voortspruit uit die dood van massiewe sterre. Wanneer ’n ster sterf, stort sy kern ineen en vorm ’n neutronster wat deur waterstof- en heliumlae omring word. Deur vinnige kompressie en rotasie kan hierdie neutronster 'n uiters sterk magneetveld verkry en dit in 'n magnetar verander.

Die chaotiese omgewing rondom 'n pasgebore magnetar veroorsaak dat sy omgewing op 'n waansinnige wyse rondgesweep word as gevolg van intense straling en magnetiese velde. Vorige navorsing dui daarop dat 'n straal as gevolg daarvan langs die magnetar se spin-as vorm. Die navorsers in hierdie studie het egter ontdek dat die magnetar se magnetiese velde ook uitbarstings van straling langs sy ewenaar kan produseer.

Hierdie uitbarstings van straling, gevorm deur die sentrifugale kragte van die roterende ster, vorm 'n lem wat teen byna die spoed van lig deur die ster beweeg. Die energie wat deur hierdie "relativistiese lem" gedra word, is groter as dié van 'n supernova-ontploffing en kan die ster effektief in die helfte verdeel terwyl dit uitwaarts beweeg. Die lem gaan voort om vir 'n aansienlike afstand te beweeg voordat dit momentum verloor, wat moontlik die stadige vervaag van sekere GRB's verklaar.

Tydens sy reis versamel die lem ook meer materiaal, wat sy vernietigende krag versterk. Daarbenewens veroorsaak die lem onstabiliteite binne die ster self, wat lei tot sy uiteindelike ondergang.

Terwyl hierdie studie dien om die aanneemlikheid van relativistiese lemme wat GRB's verduidelik, te demonstreer, is toekomstige navorsing daarop gemik om te ontleed hoe hierdie lemme met verloop van tyd ontwikkel en die proses van sterdood wat daarmee geassosieer word, te verstaan. Deur sleuteltekens van hierdie tipe ontploffing te identifiseer, kan wetenskaplikes bevestig of voorheen waargenome GRB's ooreenstem met hierdie model.

Bronne: Sentrum vir Kosmologie en Deeltjiefisika aan die Universiteit van New York, arXiv.org